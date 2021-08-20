В Арктической зоне завершено строительство солнечных энергоустановок

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Компания «Хевел Энергосервис» (входит в Группу компаний «Хевел») завершила строительство автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в сельских поселениях Снежное и Канчалан Анадырского района Чукотского автономного округа — первых подобных проектов в Арктической зоне России.

Совокупная мощность двух АГЭУ составляет 2 600 кВт, в том числе мощность солнечной генерации — 550 кВт, емкость систем накопления энергии — 470 кВт*ч. Также в рамках проекта была создана необходимая сетевая инфраструктура, проведена модернизация действующей дизельной генерации.

Управление АГЭУ осуществляется автоматически, обеспечивая наиболее оптимальный режим работы и экономию топлива. Реализация проекта обеспечит надёжное, качественное и бесперебойное электроснабжение двух удалённых населённых пунктов региона, в которых проживают около 700 человек.

Применение солнечной генерации и накопителей позволит значительно — до 30% снизить расход топлива и продлить ресурс дизельных генераторов. Ожидается, что экономия дизельного топлива составит 2310 тонн за весь период действия энергосервисного договора.

Строительство новых объектов генерации началось в августе 2020 года, а ровно через год первые солнечные киловатты поступили в энергосеть сельских поселений. В течение двух месяцев станции будут работать в режиме опытной эксплуатации.

Инвестиции в строительство АГЭУ в селе Канчалан составили 109,3 млн рублей, в селе Снежное — 95,5 млн рублей. АГЭУ построены в рамках энергосервисного контракта с регионом за счёт средств Группы компаний «Хевел». Такая финансовая модель позволила избежать роста тарифов для конечных потребителей электроэнергии и в будущем обеспечит снижение нагрузки на региональный бюджет. Снижение расходов бюджета будет осуществлено за счёт сокращения затрат на закупку дизельного топлива.

АГЭУ с использованием солнечной энергии построены в соответствии с подписанным компанией Соглашением о сотрудничестве с Правительством Чукотского автономного округа в сфере развития солнечной энергетики от 24 мая 2018 года.

Ранее ГК «Хевел» уже реализовала ряд подобных проектов, гибридные солнечно-дизельные энергоустановки общей мощностью 2,8 МВт успешно действуют в Республиках Алтай, Тыва и Забайкальском крае. В настоящее время в разной стадии реализации находятся проекты по строительству АГЭУ в 42 населенных пунктах на территории Сибири и Дальнего Востока суммарной установленной мощностью АГЭУ 83,3 МВт, в т. ч. на основе ВИЭ 13,5 МВт. В планах компании дальнейшее развитие данного направления.

Справка

Группа компаний «Хевел» основана в 2009 г., является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.

С 2014 года компания построила 1 ГВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Адыгея, Чеченской Республике, в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской и Омской областях, а также в Республике Казахстан. Текущий портфель проектов ГК «Хевел» в России насчитывает более 1,7 ГВт, в Республике Казахстан — 288 МВт.