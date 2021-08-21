Ахтубинский судоремонтный завод спустил на воду буксир «Николай Семенченко» проекта NE011

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Буксир планируют сдать заказчику в сентябре 2021 года. Его предполагается использовать при плавании в мелкобитом разреженном льду толщиной до 70 см, а также за ледоколом в сплошном льду толщиной до 65 см.

Судно названо в честь начальника технического отдела Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» — Семенченко Николая Николаевича. За высокие показатели в труде, активное участие в рационализаторской работе и содействии рационализаторам, внедрение новой техники, новой технологии, досрочный выход судов из ремонта, выполнение ответственных заданий Семенченко Н.Н. многократно награждён благодарностями, грамотами, медалями.

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Морской буксир-спасатель проекта NE011 по проекту разработанному АО «Нордик Инжиниринг». Главные размерения:

Длина габаритная с отбойным устройством — 27,35 м

Длина наибольшая — 26,81 м

Ширина габаритная с отбойным устройством — 10,12 м

Ширина наибольшая — 9,50 м

Высота борта на миделе — 3,3 м

Осадка по КВЛ — 2,35м

Водоизмещение при осадке по КВЛ (соленая вода) — 380 т

Главные двигатели — 2×634 кВт тяга на гаке — 20 тс

формула класса РМР — КМ Ice3 R2 AUT3 FF3WS Tug