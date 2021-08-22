Новые троллейбусы вышли на улицы Вологды

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Три новых троллейбуса ВМЗ-5298.01 «Авангард» 18 августа вышли на линии в Вологде. Машины были закуплены лизинговой компанией у местного предприятия «Транс-Альфа», на эти цели было направлено 87 млн рублей. Всего в течение двух лет будет приобретено более 30 единиц техники.

Все троллейбусы — низкопольные, рассчитаны на 100 пассажиров. Кабина водителя оборудована кондиционером и бортовым компьютером, салон — видеокамерами, рециркуляторами, электронным табло, USB-розетками для подзарядки телефонов, Wi-Fi. В троллейбусах предусмотрен автономный режим, который позволит проезжать участки, на которых нет контактной сети. Также машины оборудованы электронной системой оплаты проезда с возможностью приема банковских карт, системами противозажимов пассажиров, автоматического затормаживания при открытых дверях.

В настоящее время троллейбусы ходят по тестовым маршрутам, разработанным Департаментом городского хозяйства Вологды: № 1 «ВПЗ — Вокзал», № 3 «ВПЗ — Архангельская», № 5 «Вокзал — Горького — Вокзал». В тестовом режиме оценивается востребованность маршрутов, корректируется работа контактной сети и самой техники. Предварительно тестирование продлится месяц, проезд в течение тестового периода бесплатный.

Три новые машины после завершения тестирования выйдут в постоянном режиме на существующий троллейбусный маршрут № 4. Он будет работать без изменений. В полном объеме новые маршруты начнут действовать в следующем году, когда закупят все необходимое количество троллейбусов.

Работа по восстановлению троллейбусного движения идет в рамках проектного комитета «Развитие электротранспорта» и концепции «ЭкоВологда». Одно из ее направлений — это развитие экологичного транспорта, как личного, так и общественного.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/azkNpB29MMw

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