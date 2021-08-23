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Производство

Компания «Реиннольц» поставила оборудование для водоподготовки на Магнитогорский комбинат

 © b.radikal.ru

Компания «Реинольц» (ReinnolC™), резидент Технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский», разработала проект и изготовила оборудование из 38 комплектов водоподготовки для одного из производств Магнитогорского металлургического комбината. Все оборудование выполнено в модульном исполнении, чтобы обеспечить минимальные затраты времени на монтаж.

Компания «Реинольц» (ReinnolC™) занимается разработкой и внедрением автоматизированного потокорегулирующего оборудования. Выпускаемая продукция: теплообменные аппараты, фильтрационное оборудование, аппараты металлургической теплотехники, аппараты химических процессов, деаэрационное оборудование, оборудование термообессоливания и водоподготовки, а также комплексные инженерные проекты.

Оборудование компании применяется в сферах:

  • Нефте- и газодобычи;
  • Нефтехимии;
  • Переработка попутного газа;
  • Утилизация тепловых выбросов и ВЭР;
  • Металлургии;
  • Энергетики;
  • Опреснении воды,
  • Целлюлозно-бумажной промышленности и др.

Кроме освоения нового направления проектирования, методологии и процесса поставки для контрактов EP-типа (EP = Проектирование + Производство + Поставка), этот контракт компании выполнен с применением факторинга.

Фото: Антон СметанинФото: Антон Сметанин © static.ngs.ru

Проект начинается с экспертизы. Инженеры закладывают в проект высокое ресурсосбережение и энергоэффективность.

 © reinnolc.com

 © reinnolc.com

На заводе воплощают в реальности всё, что придумали инженеры. Сначала металл здесь проходит участок механической обработки: деталям задают нужную форму, делают в них отверстия, сворачивают обечайки. Затем сборочно-сварочный участок, где собирают корпуса. У каждого аппарата свои габариты, свое расположение соединений, свои задачи. Каждая единица оборудования уникальна — делается по индивидуальным расчетам.

 © reinnolc.com

Фото: Антон СметанинФото: Антон Сметанин © static.ngs.ru

 © reinnolc.com

Фото: Антон СметанинФото: Антон Сметанин © static.ngs.ru

Фото: Антон СметанинФото: Антон Сметанин © static.ngs.ru

Фото: Антон СметанинФото: Антон Сметанин © static.ngs.ru

 © reinnolc.com

 © a.radikal.ru

 © d.radikal.ru

 © c.radikal.ru

 © a.radikal.ru

 © c.radikal.ru

 © d.radikal.ru

 © a.radikal.ru

О компании

 © reinnolc.com

ООО «Реиннольц» образовано в 2012 году и занимается изготовлением высокоэффективного потокорегулирующего оборудования для предприятий металлургии, энергетики, нефте- и газодобычи, целлюлозно-бумажной промышленности и др.

Собственное производственное оборудование и отлаженные связи по производственной кооперации позволяют производить в разумные сроки и по приемлемым ценам современное потокорегулирующее оборудование. Компания ведёт активную исследовательскую деятельность.

Преимущества компании:

  • Современные производственные мощности
  • Предоставление комплексных услуг
  • Строгое соблюдение установленных сроков
  • Контроль качества
  • Гарантийные обязательства
  • Аттестация в НАКС

.

Дополнительная информация размещена на сайтах:

  1. www.reinnolc.com,
  2. marathon.innoprom.online/uploads/catalog/file/5eefa06a8250f532306683.pdf,
  3. www.facebook.com/uralhitech/posts/1734823080052544,
  4. www.facebook.com/profile.php?id=100004955448916,
  5. www.facebook.com/ReinnolCLab/,
  6. www.e1.ru/text/job/2021/02/25/69780878/,
  7. sdelanounas.ru/blogs/142517/,
  8. реиннольц.рф,
  9. www.instagram.com/p/CSoE-fzolyi/

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