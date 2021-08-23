Компания «Реиннольц» поставила оборудование для водоподготовки на Магнитогорский комбинат
Компания «Реинольц» (ReinnolC™), резидент Технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский», разработала проект и изготовила оборудование из 38 комплектов водоподготовки для одного из производств Магнитогорского металлургического комбината. Все оборудование выполнено в модульном исполнении, чтобы обеспечить минимальные затраты времени на монтаж.
Компания «Реинольц» (ReinnolC™) занимается разработкой и внедрением автоматизированного потокорегулирующего оборудования. Выпускаемая продукция: теплообменные аппараты, фильтрационное оборудование, аппараты металлургической теплотехники, аппараты химических процессов, деаэрационное оборудование, оборудование термообессоливания и водоподготовки, а также комплексные инженерные проекты.
Оборудование компании применяется в сферах:
- Нефте- и газодобычи;
- Нефтехимии;
- Переработка попутного газа;
- Утилизация тепловых выбросов и ВЭР;
- Металлургии;
- Энергетики;
- Опреснении воды,
- Целлюлозно-бумажной промышленности и др.
Кроме освоения нового направления проектирования, методологии и процесса поставки для контрактов EP-типа (EP = Проектирование + Производство + Поставка), этот контракт компании выполнен с применением факторинга.
Фото: Антон Сметанин © static.ngs.ru
Проект начинается с экспертизы. Инженеры закладывают в проект высокое ресурсосбережение и энергоэффективность.
На заводе воплощают в реальности всё, что придумали инженеры. Сначала металл здесь проходит участок механической обработки: деталям задают нужную форму, делают в них отверстия, сворачивают обечайки. Затем сборочно-сварочный участок, где собирают корпуса. У каждого аппарата свои габариты, свое расположение соединений, свои задачи. Каждая единица оборудования уникальна — делается по индивидуальным расчетам.
Фото: Антон Сметанин © static.ngs.ru
Фото: Антон Сметанин © static.ngs.ru
Фото: Антон Сметанин © static.ngs.ru
Фото: Антон Сметанин © static.ngs.ru
О компании
ООО «Реиннольц» образовано в 2012 году и занимается изготовлением высокоэффективного потокорегулирующего оборудования для предприятий металлургии, энергетики, нефте- и газодобычи, целлюлозно-бумажной промышленности и др.
Собственное производственное оборудование и отлаженные связи по производственной кооперации позволяют производить в разумные сроки и по приемлемым ценам современное потокорегулирующее оборудование. Компания ведёт активную исследовательскую деятельность.
Преимущества компании:
- Современные производственные мощности
- Предоставление комплексных услуг
- Строгое соблюдение установленных сроков
- Контроль качества
- Гарантийные обязательства
- Аттестация в НАКС
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Дополнительная информация размещена на сайтах:
- www.reinnolc.com,
- marathon.innoprom.online/uploads/catalog/file/5eefa06a8250f532306683.pdf,
- www.facebook.com/uralhitech/posts/1734823080052544,
- www.facebook.com/profile.php?id=100004955448916,
- www.facebook.com/ReinnolCLab/,
- www.e1.ru/text/job/2021/02/25/69780878/,
- sdelanounas.ru/blogs/142517/,
- реиннольц.рф,
- www.instagram.com/p/CSoE-fzolyi/
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