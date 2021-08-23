Компания «Реиннольц» поставила оборудование для водоподготовки на Магнитогорский комбинат

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Компания «Реинольц» (ReinnolC™), резидент Технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский», разработала проект и изготовила оборудование из 38 комплектов водоподготовки для одного из производств Магнитогорского металлургического комбината. Все оборудование выполнено в модульном исполнении, чтобы обеспечить минимальные затраты времени на монтаж.

Компания «Реинольц» (ReinnolC™) занимается разработкой и внедрением автоматизированного потокорегулирующего оборудования. Выпускаемая продукция: теплообменные аппараты, фильтрационное оборудование, аппараты металлургической теплотехники, аппараты химических процессов, деаэрационное оборудование, оборудование термообессоливания и водоподготовки, а также комплексные инженерные проекты.

Оборудование компании применяется в сферах:

Нефте- и газодобычи;

Нефтехимии;

Переработка попутного газа;

Утилизация тепловых выбросов и ВЭР;

Металлургии;

Энергетики;

Опреснении воды,

Целлюлозно-бумажной промышленности и др.

Кроме освоения нового направления проектирования, методологии и процесса поставки для контрактов EP-типа (EP = Проектирование + Производство + Поставка), этот контракт компании выполнен с применением факторинга.

Фото: Антон Сметанин © static.ngs.ru

Проект начинается с экспертизы. Инженеры закладывают в проект высокое ресурсосбережение и энергоэффективность.

© reinnolc.com

© reinnolc.com

На заводе воплощают в реальности всё, что придумали инженеры. Сначала металл здесь проходит участок механической обработки: деталям задают нужную форму, делают в них отверстия, сворачивают обечайки. Затем сборочно-сварочный участок, где собирают корпуса. У каждого аппарата свои габариты, свое расположение соединений, свои задачи. Каждая единица оборудования уникальна — делается по индивидуальным расчетам.

© reinnolc.com

Фото: Антон Сметанин © static.ngs.ru

© reinnolc.com

Фото: Антон Сметанин © static.ngs.ru

Фото: Антон Сметанин © static.ngs.ru

Фото: Антон Сметанин © static.ngs.ru

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О компании

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ООО «Реиннольц» образовано в 2012 году и занимается изготовлением высокоэффективного потокорегулирующего оборудования для предприятий металлургии, энергетики, нефте- и газодобычи, целлюлозно-бумажной промышленности и др.

Собственное производственное оборудование и отлаженные связи по производственной кооперации позволяют производить в разумные сроки и по приемлемым ценам современное потокорегулирующее оборудование. Компания ведёт активную исследовательскую деятельность.

Преимущества компании:

Современные производственные мощности

Предоставление комплексных услуг

Строгое соблюдение установленных сроков

Контроль качества

Гарантийные обязательства

Аттестация в НАКС

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