Тверской Промтехнопарк КСК открыл новую производственную линию

© toptver.ru

Предприятие «Транскон», входящее в дивизион «Климатическое оборудование» группы компаний КСК, ввело в эксплуатацию собственную производственную линию по выпуску трубчато-ламельных теплообменников на территории Промтехнопарка КСК в Твери. Они применяются в изготовлении комплектующих климатических систем для железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной техники, техники специального назначения.

Запуск собственного производства теплообменного оборудования позволит предприятию сократить сроки выпуска систем кондиционирования, будет способствовать снижению их себестоимости. Новое производство направленно на развитие программы импортозамещения комплектной базы транспортных компонентов.

© opzt.ru

Проект Промтехнопарк КСК стартовал в Тверской области в 2018 году. В конце 2020 года здесь открыта первая очередь производства. Предприятия Промтехнопарка специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта.

В течение 2021 года Промтехнопарк КСК будет обеспечен всей необходимой технологической инфраструктурой. В реализацию проекта уже инвестировано более 3,5 млрд рублей. Общий планируемый объем вложений — более 5 млрд рублей, заявлено размещение 19 резидентов и создание к концу 2024 года до 3 тыс. рабочих мест. Планируется, что номенклатура производимых резидентами технопарка компонентов для транспорта превысит 300 наименований.

В настоящее время действуют восемь современных производств с общей численностью персонала более тысячи человек.