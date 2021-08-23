Компания «Агротехфарм» разработала вертикальные фермы для круглогодичного выращивания ягод

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/XJJpuaFessg

Разработка компании — вертикальные фермы с полной автоматизацией процессов для круглогодичного выращивания ягод без земли и в любом помещении, с применением собственных запатентованных технологий. Компания «Агротехфарм» создает высокоурожайное производство в любом помещении за счет полной автоматизации процессов выращивания, сведя к минимуму человеческий фактор. Весь опыт компании в агрономии с 2012 года реализован в технологиях и заложен в программном обеспечении.

Сайт компании: https://agrotechfarm.com/

Новость о компании: https://sdelano...u/blogs/141696/