Компания «Агротехфарм» разработала вертикальные фермы для круглогодичного выращивания ягод
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/XJJpuaFessg
Разработка компании — вертикальные фермы с полной автоматизацией процессов для круглогодичного выращивания ягод без земли и в любом помещении, с применением собственных запатентованных технологий. Компания «Агротехфарм» создает высокоурожайное производство в любом помещении за счет полной автоматизации процессов выращивания, сведя к минимуму человеческий фактор. Весь опыт компании в агрономии с 2012 года реализован в технологиях и заложен в программном обеспечении.
Сайт компании: https://agrotechfarm.com/
Новость о компании: https://sdelano...u/blogs/141696/
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