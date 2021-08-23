Зеленодольский завод спустил на воду лоцмейстерские суда Александр Парфенов и Всеволод Пересыпкин
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» спустил на воду два судна проекта BLV03 «Александр Парфенов» и «Всеволод Пересыпкин».
Суда предназначены для постановки и обслуживания средств навигационного оборудования; доставки на береговые объекты средств навигационного оборудования и радиотехнических средств навигационного оборудования, специалистов, снабжения и имущества, а также других мероприятий и работ в составе гидрографического обеспечения торгового мореплавания в акватории Северного морского пути. Заказчиком строительства выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта». Эксплуатировать суда будет ФГУП «Гидрографическое предприятие».
Лоцмейстерское судно проекта BLV03 — справка
Разработчик проекта — Морское инженерное бюро Длина — 35 м
Ширина — 9,7 м
Высота борта — 3,5 м
Осадка по КВЛ — 2,5 м
Мощность ГД (не менее) — 2×895 кВт
Скорость экономичного хода — 11 уз
Количество людей на борту (спальных мест) — 14 чел.
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