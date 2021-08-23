Пензенский станкостроительный завод сдал третий производственный корпус

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В компании «СтанкоМашСтрой» (г. Пенза) завершено строительство третьего по счёту производственного здания, где на площади 1200 м2 планируется развернуть производство токарных станков с ЧПУ серии СТ 16А25 и серии СТ 25, также здесь будет размещён участок сборки электротехнических шкафов.

Строительство велось в течение двух лет при строгом соблюдении технических регламентов и требований, техники безопасности, предъявляемых к промышленным объектам.

Введение в эксплуатацию нового цеха даст возможность значительно расширить производство современного высокотехнологичного оборудования и увеличить количество выпускаемых станков более чем на 20%. Благодаря новому цеху будут созданы дополнительные рабочие места.

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Запуск производственных процессов планируется в самое ближайшее время. В настоящее время идёт оснащение цеха новым оборудованием.