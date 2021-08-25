Maersk открыл портовой терминал в Новороссийске

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Компания A P Moller-Maersk открыла свой первый портовой терминал в России, расположенный примерно в 10 км от порта Новороссийска.

ICD занимает 3 га и имеет единовременную складскую емкость 1 500 TEU. Он обслуживается железнодорожными путями 2×570 м, а также автомобильными дорогами и оборудован для обработки генеральных, паллетированных и жидких грузов, включая сухие и жидкие удобрения. «Это добавит необходимых складских мощностей / перегрузочных мощностей, чтобы уменьшить нагрузку на цепочки поставок», — сказал перевозчик.

По словам Жолта Катона, главы Maersk в Восточной Европе, ICD отражает стратегический план Maersk по расширению возможностей логистики и услуг для напряженных цепочек поставок за счет увеличения емкости хранилищ / кросс-дока и гибкости для принятия решений.

«Наши клиенты теперь могут легко принимать решения о маршруте назначения по прибытии в порт разгрузки, а не в пункте отправления. Реализация наземных услуг в Новороссийске позволяет Maersk предлагать своим клиентам дифференцированные и комплексные комплексные решения, начиная от загрузки в исходном пункте и заканчивая доставкой в другие страны», — сказал он.

«Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров сыпучих товаров, но лишь небольшая их часть экспортируется в контейнерах, что, по оценкам, составляет всего 6% от общего объема экспорта в 2020 году».

Кроме того, Romex, ведущий девелопер в южном регионе России, открыл вторую фазу своего многопользовательского логистического центра в Новороссийске, стоимость которого составляет 80 миллионов долларов. Объект стоимостью 20 миллионов долларов США, площадью 12 000 м2, способен хранить и обрабатывать до 2 000 TEU в день, включая 350 рефрижераторов.

Romex приступила к строительству многотемпературного хранилища стоимостью 33 миллиона долларов США в рамках следующего этапа проекта. Имея 18 000 м2 холодного / атмосферного хранения и 3 500 м2 камеры для замороженных грузов, он сможет хранить 800 000 тонн грузов в год. Завершение строительства ожидается во втором полугодии 2022 года.

Наконец, Новороссийский морской торговый порт (НМТП) к 2029 году начинает масштабную инвестиционную программу в рамках своей стратегии развития. Акционерами НМТП является государственный нефтетранспортёр Транснефть (контролирует 62% акций). Они готовы инвестировать до 1,5 млрд долларов США, в том числе 860 млн долларов США в модернизацию существующих объектов и 620 млн долларов США в новые проекты.

В частности, к 2025 году планируется построить многоцелевой терминал мощностью 12 млн тонн в год, а к 2027 году — контейнерный терминал мощностью 1 млн TEU в год. В целом, по словам заместителя генерального директора Игоря Терентьева, ожидается, что совокупная пропускная способность НМТП увеличится на 21,8 млн тонн в год.

Это позволит Новороссийску принять на себя значительную часть российских грузов, которые сейчас обрабатываются портами других стран, считает вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.