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Ставропольский завод «Электроавтоматика» модернизировал производство зарядных станций для электромобилей, касс самообслуживания и электрических щитков.

На новом оборудовании предприятие наладило выпуск этажных и квартирных электрощитков, шкафов с вводно-распределительным устройством для бесперебойного питания электроэнергией, зарядных станций для электромобилей и касс самообслуживания. Плановая мощность производства этой продукции к 2023 году возрастет до 17500 единиц. При сборке устройств используются комплектующие преимущественно российских производителей.

Кассы самообслуживания закупают ритейлеры, в частности Х5 Group — ведущая продуктовая розничная компания России, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Кассы самообслуживания и зарядные станции для электромобилей поставляются в основном в регионы Центрального федерального округа. Основная география поставок щитов — Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Привлеченные средства пошли на закупку современного оборудования для обработки металла, автоматизированный склад, линию нанесения краски и комплекс лазерного раскроя. Выбранное оборудование соответствует всем экологическим стандартам, позволяет проводит очистку выбросов, снижает энергопотребление, а также защищает персонал от вредных воздействий производственных факторов.