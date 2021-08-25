«Уралкриомаш» презентует инновационный вагон-цистерну для СПГ

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Железнодорожный вагон-цистерна модели 15-51-06-01 для транспортировки и хранения сжиженного природного газа (СПГ), этилена и этана на сегодня единственный на пространстве колеи 1520. Это уникальная разработка АО «Уралкриомаш» (в составе Концерна «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех»).

На российском рынке криогенного транспортного оборудования аналогов изделию АО «Уралкриомаш» сегодня нет. Вместимость вагона-цистерны 15-5106-01 — 65,4 куб.м или около 23,5 тонн СПГ, 31,6 тонн этилена или 30,3 тонны этана. Время бездренажной транспортировки СПГ- 42 суток. Вагон-цистерна 15-5106-01 — это модификация базовой модели 15-5106. Преимущества новинки в оснащении криогенным насосом для слива продукта. Он позволяет сократить время слива в шесть раз, с 4 часов до 40 минут.

Изделие прошло полный цикл сертификационных мероприятий, результатом которых стал сертификат о соответствии требованиям ТР ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава», выданный Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте.

Сжиженный природный газ — один из самых экологичных видов топлива. Железнодорожный вагон-цистерна, созданный АО «Уралкриомаш», позволяет доставить СПГ в отдаленные территории. Изделие может стать одним из инструментов реализации долгосрочной программы развития производства СПГ, утверждённой в 2021 году Правительством Российской Федерации, — отметил генеральный директор АО «Уралкриомаш»