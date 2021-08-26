Тула с высоты: город-крепость с самоварами и пряниками

© img.geliophoto.com

Многие знают тульские самовары, но не понимают масштабов — в 1912 году в Туле работало более 50 самоварных фабрик, которые выпускали 660 тысяч единиц в год. Пробовали тульские пряники, но не знают, что «Тульский пряник» — это название фабрики, которая основана в 1872 году. Слышали о тульских оружейниках, но не догадываются, что здесь до сих пор выпускают самое современное вооружение и технику для армии и войск специального назначения. А ещё Тула — это крупный промышленный центр и один из самых успешных городов России. При этом население города всего 475 тысяч человек.

1. История Тулы началась, как у объекта оборонительного значения — именно здесь была окраина Русского государства. Это был пограничный регион, куда часто наведывались крымские татары. В 1503 году Тулу присоединили к Московскому Княжеству, а после и построили кремль — ему уже более 500 лет.

© img.geliophoto.com

2. В Туле быстро развивалась промышленность и ремесла. Умельцы делали самовары и пряники, гармошки, оружие. А с XIX века в городе появилось промышленное производство — в основном, металлургическая и военная отрасли.

© img.geliophoto.com

3. В 1778 году Екатерина II утвердила официальный герб Тулы. На гербе изображены два скрещённых серебряных шпажных клинка остриями вниз, горизонтальный серебряный ствол и два золотых молотка. Все элементы показывают «достойный и полезный оружейный завод, находящийся в сем городе».

© img.geliophoto.com

4. В Туле работает более 120 крупных и средних предприятий. Более половины из них относятся к металлургической отрасли, остальные работают в области машиностроения, производства пищевых продуктов, оружия, боеприпасов, точных приборов, трансформаторов.

© img.geliophoto.com

5. Тульский кремль на протяжении многих веков был южным форпостом Москвы. Захватчики ни разу не смогли взять эту крепость.

© img.geliophoto.com

6. Башня Пятницких ворот. Здесь раньше хранились вооружение для обороны города. Через 48 лет после возведения в башне произошёл взрыв и её восстановили уже без использования белокаменных деталей, которые есть на других башнях Тульского кремля.

© img.geliophoto.com

7. Сначала на месте Тульского кремля была деревянная крепость, которая защищала город на протяжении 231 года. Каменная стена с башнями появилась только в 1521 году.

© img.geliophoto.com

8. Все башни кремля выглядят по-разному. На фото — Никитская башня, которая раньше использовалась для хранения боеприпасов и называлась «пороховая и свинцовая казна».

© img.geliophoto.com

9. Успенский собор строили три раза. Сначала в кремле возвели деревянный Архангельский собор. Затем на его месте построили первый каменный Успенский собор, который через 100 лет обветшал так, что пришлось его разобрать. В 1764 закончилось строительство Успенского собора, который сохранился до наших дней.

© img.geliophoto.com

10. С 2005 года работает уличная подсветка собора, 2013 году были заново позолочены купола. Так Успенский собор выглядит ночью.

© img.geliophoto.com

11. Четырёхъярусная колокольня выглядит, как одно целое с собором, но она строилась отдельно, через 10 лет после возведения основного здания.

© img.geliophoto.com

12. В колокольне размещено 22 колокола, а в верхней части установлены часы с боем. В 1936 году в здании произошел пожар, верхнюю часть пришлось разобрать. Колокольню отреставрировали в 2015 году.

© img.geliophoto.com

13. В нижнем ярусе колокольни расположен храм во имя Тихона Амафунтского — первый тёплый храм Успенского собора. остальные помещения раньше были холодными и использовались для служб только в период от Пасхи до Покрова.

© img.geliophoto.com

14. На территории кремля в 2020 году построили несколько осадных дворов — в таких постройках жители города пережидали осаду.

© img.geliophoto.com

15. В 1605 году Тула на две недели превратилась в псевдостолицу Русского государства — в кремль стекался народ со всей страны, чтобы присягнуть на верность Лжедмитрию I.

© img.geliophoto.com

16. Дом имени императора Александра II построен на месте уничтоженной пожаром гауптвахты. Современный вид здание получило в 1912 году — его перестроили в честь 300-летия династии Романовых. За прошедшие 100 лет здание использовалось как лазарет, музей революции, краеведческий музей, библиотека. Сейчас в здании работает музей «Тульские самовары».

© img.geliophoto.com

17. На башне Одоевских ворот установлен герб Тулы. Изначально здесь было шпиль с орлом, в 1918 году его заменили на серп и молот, в 1965 установили металлический позолоченный флаг. Герб Тулы появился на башне в 1969 году.

© img.geliophoto.com

18. Спасская башня с деревянным шатром и смотровой площадкой. В башне предусмотрено 4 боевых яруса. В конце XIX века башня была почти полностью разрушена и отреставрирована только в 80-е годы XX века.

© img.geliophoto.com

19. Тульская набережная. Официально называется Казанская. Это прогулочная зона, которая разделена на две части: верхняя — возле стен, нижняя — ближе к воде. Здесь есть музеи, кафе, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, смотровые площадки.

© img.geliophoto.com

20. Ночью включается подсветка тротуаров и мостов Казанской набережной, фонари на противоположной стороне реки.

© img.geliophoto.com

21. Часть набережной занимают детская и спортивная площадки. Детская площадка на Казанской набережной — самая большая в Туле.

© img.geliophoto.com

22. Тульская набережная реконструирована и открыта в 2018 году — до этого территория принадлежала оружейному заводу и не использовалась, а к северной стороне кремля подойти было невозможно.

© img.geliophoto.com

23. В этой части набережной установлены пешеходные мостики, откуда можно полюбоваться набережной, рекой и видом кремля.

© img.geliophoto.com

24. Ближе к концу набережной расположен кустарник, беседки для отдыха, несколько небольших кафе. Общая длина набережной — около километра.

© img.geliophoto.com

25. Кустарники высажены в виде узора, в котором спрятаны закругленные деревянные лавки.

© img.geliophoto.com

26. С набережной можно попасть во двор Государственного исторического музея и административно-производственное здание пряничной торговли. В этом здании находилась фабрика Белолипецких «Тульский пряник». С 2018 года оно входит в список объектов культурного наследия.

© img.geliophoto.com

27. Почти параллельно Казанской набережной проходит пешеходная улица Металлистов. Ночью улицу освещают фонари и подсветка фасадов зданий.

© img.geliophoto.com

28. По улице Металлистов можно пройти от начала набережной на Советской улице до Крестовоздвиженской площади. На всем протяжении улицы расположены исторические здания: дом купца Леонова, купцов Поповых, Мельниковых, оружейника Шейнина, фасад дома Белолипецких.

© img.geliophoto.com

29. Фасад особняка Белолипецких с вечерней подсветкой. Напротив — Новоникитская часовня.

© img.geliophoto.com

30. Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Первая, деревянная версия храма упоминается в летописях еще за 1567 год. В XVI веке построили здание из камня, но и его еще несколько раз реконструировали. Современный храм и часовню отреставрировали в 2017 году, восстановили колокольню.

© img.geliophoto.com

31. Большинство зданий в историческом центре Тулы — небольшие особняки купцов, оружейников, владельцев фабрик и других видных людей.

© img.geliophoto.com

32. В Государственном историческом музее проводят экскурсии, образовательные программы, лекции, концерты, кинопоказы. Здесь можно побывать на ярмарке мастеров, мастер-классе по искусству древней керамики, каллиграфии.

© img.geliophoto.com

33. Башни и стены Тульского кремля освещаются прожекторами. На фото — Спасская башня.

© img.geliophoto.com

34. С Крестовоздвиженской площади открывается вид на Спасскую башню, за которой видна колокольня Успенского собора. Раньше на этой площади стояла церковь, затем памятник «Труду и науке», после него — памятник тульскому самовару. Сейчас в центре площади — фонтан и скамейки. Слева от площади — пешеходная улица Металлистов, справа — Менделеевская улица, по которой можно пройти к дому имени Александра II.

© img.geliophoto.com

35. Дворец детского и юношеского творчества. Раньше в этом здании находилась тульская Городская Дума. Изначально этот особняк принадлежал промышленникам Платоновым.

© img.geliophoto.com

36. Фонтан на Крестовоздвиженской площади окружает пешеходная дорожка, которая начинается на улице Металлистов. Дорожное покрытие площади и пешеходной улицы выполнено в едином стиле, сама дорожка напоминает запятую, по которой можно вернуться обратно.

© img.geliophoto.com

37. Вид со Спасской башни на Крестовоздвиженскую площадь и Дворец детского и юношеского творчества.

© img.geliophoto.com

38. Императорский Тульский оружейный завод. Это старейший оружейный завод в России. Завод начинался с кузнечной слободы и 30 мастеров, теперь это современное предприятие оборонной промышленности, на котором производят автоматы Калашникова, гранатометы, управляемые ракеты, снайперские винтовки, гражданское и спортивное оружие.

© img.geliophoto.com

39. Ротонда на набережной реки Упы. Ротонду возвели в рамках реконструкции набережной. Раньше на этом месте была смотровая площадка. Напротив ротонды находится музей оружия с похожими очертаниями купола.

© img.geliophoto.com

40. Тульский государственный музей оружия. Тула была большой крепостью с собственным производством вооружения, поэтому здесь скапливалось много образцов оружия. При Екатерине оружейная палата перевозилась в Москву, но в 1873 году туляки вернули коллекцию обратно и с тех пор постоянно её пополняли.

© img.geliophoto.com

41. Снаружи Тульского музея оружия выставлены крупногабаритные экспонаты: зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, артиллерийские установки, радиолокационные комплексы, БМП, танки. Внутри — коллекции редкого холодного и огнестрельного дульнозарядного и автоматического оружия, метательные ножи, нумизматика.

© img.geliophoto.com

42. Советская улица окружает районы вокруг кремля и здания администрации. По расположению и форме Советская улица похожа на Бульварное кольцо в Москве.

© img.geliophoto.com

43. Храм Николы Зарецкого построен на месте, которое раньше занимали два небольших деревянных храма. У храма четырехгранный изогнутый купол, на главке — изображения икон. Колокольня отличается по стилю — её архитектура типична для ярославских и суздальских звонниц.

© img.geliophoto.com

44. Площадь Ленина находится в самом центре Тулы: с нее открывается вид на кремль, здание администрации, дом имени императора Александра II, Крестовоздвиженскую площадь.

© img.geliophoto.com

45. Успенский Кафедральный собор. Здание построено из красного кирпича купола черного цвета. Собор трижды перестраивали — первые постройки быстро ветшали, грунт не выдерживал большой вес. Но финальная версия оказалась крепкой — собор в 1930-х годах пытались взорвать, но ничего не получилось. С 2012 закончена реставрация.

© img.geliophoto.com

46. Торгово-развлекательный центр «Гостиный Двор». Здание сочетается по стилю с соседними, но было построено только в 2008 году. В «Гостином Дворе» есть гипермаркет бытовой техники, кинотеатр, около 150 магазинов и даже Дворец бракосочетания.

© img.geliophoto.com

47. На площадке перед «Гостиным Двором» есть фонтан, декоративные кустарники и деревья. В центре — монумент «Тульский пряник».

© img.geliophoto.com

48. Здание администрации Тульской области. На этом месте было древнее кладбище — при строительстве находили много старых костей. В XII веке здесь был Спасо-Преображенский храм, который снесли в 30-х годах ХХ века. Затем на месте храма разбили Пионерский сквер. А в 1983 году закончили строительство здания администрации.

© img.geliophoto.com

49. Вечерняя подсветка Успенского Кафедрального собора.

© img.geliophoto.com

50. Панорама исторического центра Тулы.

© img.geliophoto.com

51. Арт-квартал «Искра». Квартал называют новым городским пространством в историческом центре Тулы. Здесь можно найти шоурумы, студии красоты, кофейни, а двор иногда превращается в площадку для концертов.

© img.geliophoto.com

52. Днём двор арт-квартала — место для прогулок и поездок на самокате.

© img.geliophoto.com

53. Вечером «Искра» украшена яркими огнями: включается подсветка зданий, ресторанов, деревьев.

© img.geliophoto.com

54. Творческий индустриальный кластер Октава. Креативное пространство для развлечений и образования. В здании есть музей станка, фотолаборатория, студия звукозаписи, а на крыше — ресторан с видом на окрестности.

© img.geliophoto.com

55. Проспект Ленина. Улицу переименовывали 6 раз: Крапивенская, Одоевская, Посольская, Киевская, Коммунаров. Окончательное название утвердилось в 1963 году. Проспект Ленина — это главная и самая оживленная улица Тулы.

© img.geliophoto.com

56. Угловой жилой дом на проспекте Ленина 62 со смотровой площадкой на крыше.

© img.geliophoto.com

57. Всехсвятский кафедральный собор. Колокольню этого собора строили на собранные с прихожан деньги. Дело шло медленно: с момента начала сбора денег до завершения строительства прошло 60 лет. Зато теперь высокая колокольня видна практически из любой точки Тулы.

© img.geliophoto.com

58. Многофункциональный центр Likёrka Loft. Бывший тульский ликёро-водочный завод царских времен, который украшает проспект Ленина недалеко от парка имени Белоусова.

© img.geliophoto.com

59. Центральный парк культуры и отдыха имени Белоусова. Общая площадь парка — 143 гектара, из них 97 занято лесом, 11 — прудами, а на 35 расположена зона отдыха: аттракционы, площадь с памятником основателю и фонтаном, кафе.

© img.geliophoto.com

60. Тульский Государственный университет. Основан в 1930 году как Тульский Механический институт. Изначально ВУЗ не имел своих зданий — главный корпус на проспекте Ленина построен в 1965 году.

© img.geliophoto.com

61. Мемориальный комплекс «Защитникам неба Отечества». Памятник расположен на въезде в Тулу со стороны Москвы.

© img.geliophoto.com

62. Мемориал представляет собой две изогнутые несущие опоры, символизирующие траекторию полёта самолета. Истребитель Ла-5ФН на вершине опоры «взлёта», а сбитый самолет противника «Фокке-Вульф» Fw -189 («Рама») расположен почти у земли. Копии самолетов выполнены в натуральную величину. Деньги на памятник собирали общественные организации Тулы.

© img.geliophoto.com

63. Общежитие машиностроительного колледжа им. Никиты Демидова. Здесь снимался фильм «Дурак» режиссёра Юрия Быкова. Больше дом ничем не отличается от других общежитий — такие же есть в большинстве крупных городов России.

© img.geliophoto.com

64. МКП «Тулагорсвет». Предприятие занимает здание бывшей старообрядческой церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.

© img.geliophoto.com

65. Улицы вокруг кремля, площади Ленина, администрации и торгового центра образуют прямоугольник, в котором собраны здания разных эпох и архитектурных стилей.

© img.geliophoto.com

66. Большую часть кремля занимает ухоженный парк.

© img.geliophoto.com

67. Река Упа делит Тулу на две части. На окраинах города — кварталы с многоэтажными новостройками, но центр почти целиком состоит из небольших домов.

© img.geliophoto.com

68. Купола башен тульского кремля покрыты деревом.

© img.geliophoto.com

69. Шпиль колокольни устанавливали при помощи вертолета. Общая высота колокольни — 71 метр.

© img.geliophoto.com

70. Металлический флажок на одной из башен кремля.

© img.geliophoto.com

71. Дворец детского и юношеского творчества украшен четырехгранной кровлей, в нишах третьего этажа установлены скульптуры.

© img.geliophoto.com

72. Пешеходная улица Металлистов выходит прямо к кремлю.

© img.geliophoto.com

73. Тульский кремль на фоне заходящего солнца.

© img.geliophoto.com