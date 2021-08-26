Ростех провел в рамках «Армия-2021» презентацию работы тяжелой огнеметной системы ТОС-2
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Тяжелая огнеметная система предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, на открытой местности и в фортификационных сооружениях.В сентябре 2020 года на учениях «Кавказ-2020» опытные «Тосочки» с легкостью превратили в пепел бронированные цели условного противника. Для этого использовались термобарические снаряды ТБС-М3. По результатам опытных войсковых испытаний были доработаны техническая и боевая части машины.
Поскольку ТОС-2 рассчитана на работу в ближней тактической зоне, она оборудована защитой от высокоточного оружия. «В отличии от предшественников в „ТОС-2“ функции боевой и транспортно-заряжающей машин аккумулированы на одной колесной базе, что добавило системе универсальности и автономности. Высокие результаты по надежности и маневренности боевой машины ТОС-2 мы получили при внутризаводских испытаниях. Наше изделие полностью соответствует заданным Минобороны России тактико-техническим характеристикам», — подчеркнул генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров. Новая «Тосочка» оснащена современным навигационным оборудованием − лазерным дальномером, спутниковой навигацией, доплеровским измерителем скорости, инерциально-измерительным блоком − и может вести огонь с неподготовленных огневых позиций. Системы наведения и управления огнем работают с высокой степенью автоматизации.
Новая «Тосочка» оснащена современным навигационным оборудованием − лазерным дальномером, спутниковой навигацией, доплеровским измерителем скорости, инерциально-измерительным блоком − и может вести огонь с неподготовленных огневых позиций. Системы наведения и управления огнем работают с высокой степенью автоматизации.
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