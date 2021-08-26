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Ростех провел в рамках «Армия-2021» презентацию работы тяжелой огнеметной системы ТОС-2

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/dLM237jxK1c

Тяжелая огнеметная система предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, на открытой местности и в фортификационных сооружениях.В сентябре 2020 года на учениях «Кавказ-2020» опытные «Тосочки» с легкостью превратили в пепел бронированные цели условного противника. Для этого использовались термобарические снаряды ТБС-М3. По результатам опытных войсковых испытаний были доработаны техническая и боевая части машины.

 © bastion-karpenko.ru

Поскольку ТОС-2 рассчитана на работу в ближней тактической зоне, она оборудована защитой от высокоточного оружия. «В отличии от предшественников в „ТОС-2“ функции боевой и транспортно-заряжающей машин аккумулированы на одной колесной базе, что добавило системе универсальности и автономности. Высокие результаты по надежности и маневренности боевой машины ТОС-2 мы получили при внутризаводских испытаниях. Наше изделие полностью соответствует заданным Минобороны России тактико-техническим характеристикам», — подчеркнул генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров. Новая «Тосочка» оснащена современным навигационным оборудованием − лазерным дальномером, спутниковой навигацией, доплеровским измерителем скорости, инерциально-измерительным блоком − и может вести огонь с неподготовленных огневых позиций. Системы наведения и управления огнем работают с высокой степенью автоматизации.

Новая «Тосочка» оснащена современным навигационным оборудованием − лазерным дальномером, спутниковой навигацией, доплеровским измерителем скорости, инерциально-измерительным блоком − и может вести огонь с неподготовленных огневых позиций. Системы наведения и управления огнем работают с высокой степенью автоматизации.

 © bastion-karpenko.ru

 © bastion-karpenko.ru

 © bastion-karpenko.ru

 © bastion-karpenko.ru

 © bastion-karpenko.ru

 © bastion-karpenko.ru

 © bastion-karpenko.ru

 © bastion-karpenko.ru

 © bastion-karpenko.ru

 © bastion-karpenko.ru
Источник: http://bastion-karpenko.ru/

армия, артиллерия, ТОС-2
  • Нет аватара Диман
    26.08.2113:08:45

    В видео написано защищена от высокоточного оружия противника. Интересно что за аппарат там стоит?

    #1238440
    • Нет аватара termometrix
      26.08.2113:23:04

      На ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

      #1238443
      • Нет аватара Диман
        26.08.2113:27:09

        Я понял. Принцип его действия интересен. Например искажение навигационных сигналов или подсовывание ложных координат.

        #1238445
        • Нет аватара Lunoxod
          26.08.2115:06:30

          Это — военная тайна.

          Дальность комплекса тоже тайна, а интересно   

          Машинка классная.

          Наконец-то ТЗМ за собой таскать не надо.

          И и руками не нужно снаряжать, как на «Граде».

          #1238454
          • Нет аватара Диман
            26.08.2115:21:15

            Это хорошо, но нельзя исключать что в бою выйдет из строя и придется 3-4 людям заталкивать снаряд в направляющую.

            #1238459
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