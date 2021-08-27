Линия по производству полированного стекла запущена в эксплуатацию на Борском стекольном заводе

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В г. Бор Нижегородской области запущена в эксплуатацию после масштабной реконструкции линия по производству полированного стекла на предприятии ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод».

С 2019 по 2021 годы компания инвестировала в модернизацию оборудования 3,3 млрд рублей.

Результатом реализации проекта станет двукратное увеличение производства полированного стекла — на 550 тонн в сутки. Итогом реконструкции также должно стать существенное улучшение качества продукции: уменьшение оптических дефектов, инородных включений и царапин. Кроме того, линия позволит расширить номенклатуру продукции.

Создано 93 новых рабочих места.

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На линии планируется производить 93,7 тыс. тонн в год бесцветного стекла и 54,9 тыс. тонн в год стекла, окрашенного в массе

«Результатом модернизации линии станет удвоение выпускаемой продукции. Это важно не только для автомобильной отрасли, где наиболее востребована продукция предприятия, но и для стройиндустрии, которая, особенно в условиях непростой ситуации, вызванной пандемией, является драйвером роста экономики. При сохранении современных объемов потребления стекла на рынке консолидированный бюджет Нижегородской области получит дополнительно более 110 млн рублей налоговых поступлений в год», — отметили в Корпорации развития Нижегородской области.

По словам директора «Эй Джи Си Борский стекольный завод» Сергея Князева, запущенная после реконструкции линия способна обеспечить российский рынок высококачественной продукцией, включая не производившееся до этого в России стекло тонких номиналов толщиной от 1,6 мм, а также удовлетворить растущие экспортные запросы.