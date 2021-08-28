Районным больницам Татарстана переданы 60 автомобилей отечественного производства

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Центральные районные больницы получили 60 автомобилей для оказания первичной медико-санитарной помощи сельским жителям.

Переоснащение и дооснащение санитарным автотранспортом проводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Татарстан на 2021-2025 гг.

Всего в рамках программы в 2021 году закуплено 370 автомобилей «Медицинская служба» на базе «Lada Largus» с носилками и 43 микроавтобуса марки «Ford Transit».