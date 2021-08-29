Сборная России завоевала четыре золота на Европейской олимпиаде юниоров по информатике

Подведены итоги V Европейской олимпиады юниоров по информатике. Имена победителей назвали на виртуальной церемонии закрытия. Российские школьники завоевали четыре золотые медали. Наград удостоились москвичи Алексей Васильев, Дарья Грекова, Иван Пискарев и Ренат Каримов из Республики Татарстан.

Помимо официальной команды, Россию на соревновании представляли еще четверо ребят, которые выступали вне зачета. Андрей Цой из Новосибирска получил золото, а Иван Часовских из Московской области, Антон Мартынов из Санкт-Петербурга и Петр Лосев из Москвы — серебро.

Состязание прошло в онлайн-формате с 24 по 28 августа. Организатором выступила Румыния. За победу боролись школьники из 30 стран мира.

Олимпиада проводится для учеников не старше 15 лет. Участников сборной отбирают по результатам национальных состязаний. В России это Всероссийская олимпиада по информатике.