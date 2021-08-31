На «Армии» показали новинку: самолёт УТС-800

УТС-01 © ic.pics.livejournal.com

На «Армии-2020» УТС-800 был показан в виде макета на стенде УЗГА. Спустя год мы уже видим на статике самолёт, который до конца года должен совершить первый полёт. За прошедший год выполнен Технический проект, завершается выпуск рабочей конструкторской документации. Так что прогресс виден невооружённым взглядом. Но мы возьмём телескоп фотоаппарат и посмотрим на некоторые детали вооружённым взглядом. А ещё мне повезло поговорить на площадке со спецами, они рассказали несколько интересных вещей про УТС-800 и ДАРТ-450.

Как следует из названия, УТС — учебно-тренировочный самолёт. Его основная задача — безопасно, с умеренными расходами обеспечивать выполнение учебной программы как в части первоначальной подготовки, так и по отработке полётов по приборам, сложного пилотажа, действий в условиях отказов систем и так далее.

УТС-02_1 © ic.pics.livejournal.com

При максимальном запасе топлива машина может летать далеко и выполнять задачи патрулирования, мониторинга и так далее. А вот если топлива залить мало, можно и покрутить пилотаж — благо конструкция рассчитана на перегрузки до +7 / -4 G. Ну и, кстати, летать на ней можно и с бетонных, и с грунтовых полос.

УТС-02_2 © ic.pics.livejournal.com

Во всех интернетах написали, что УТС-800 — это тот же австрийский ДАРТ-450, только в профиль. А вот и нет. Визуально отличить УТС можно по козырьку (передняя часть) фонаря, он выполнен птицестойким. А завершается фонарь эдаким гаргротом, у «Дарта» фонарь переходит в фюзеляж без наплывов. Это всё сделано потому, что у «Дарта» кабина маленькая, а у УТС — большая настолько, что в неё помещается «взрослое» катапультное кресло, позволяющее спасать лётчика на высоте «0» и скорости «0». А ещё у УТСа второе кресло установлено ощутимо выше, что позволяет улучшить обзор из второй кабины

УТС-03 © ic.pics.livejournal.com

Спереди заметно, что по-другому выполнен воздухозаборник: он вынесен ниже, чтобы «сливать» пограничный слой. Только не спрашивайте, зачем это нужно. Но специалист, когда про это говорил, был явно доволен тем, что у УТС это есть, а у иностранцев — нет.

УТС-04 © ic.pics.livejournal.com

Хвостовое оперение крупным планом. Тут моё внимание обратили на то, что роговой компенсатор имеет другую форму и полностью «накрывает» киль.

УТС-05 © ic.pics.livejournal.com

Двигатель будет использоваться ВК-800 собственной разработки УЗГА. Мотор 800 — сильный.

УТС-06 © ic.pics.livejournal.com

Будет применяться винт АВ-410П разработки «Аэросила», он будет иметь четыре лопасти.

УТС-07 © ic.pics.livejournal.com

С этого ракурса видно, что закрылки имеют четыре узла навески, а у ДАРТа их шесть.

УТС-08 © ic.pics.livejournal.com

Если говорить о системах, то тут всё отечественное. Просто, надёжно и в большинстве случаев уже выпускается серийно, либо, как минимум, прошло все испытания.

УТС-09 © ic.pics.livejournal.com

Например, бортовое радиоэлектронное оборудование разработано нашими ключевыми приборными фирмами, а вот программное обеспечение — своё, от УЗГА.

УТС-10 © ic.pics.livejournal.com

За этими лючками скрываются приборный отсек (передний) и гидросистема.

УТС-13 © ic.pics.livejournal.com

Антенна радиостанции «Прима».

УТС-11 © ic.pics.livejournal.com

Приёмник полного воздушного давления совмещён с датчиком угла атаки.

УТС-12 © ic.pics.livejournal.com

Посадочная фара. Российского производства, светодиодная.

УТС-14 © ic.pics.livejournal.com

Бортовые аэронавигационные огни — тоже светодиодные, отечественного производства.

УТС-15 © ic.pics.livejournal.com

Для тех, кому важны цифры, вот характеристики.

УТС-16 © ic.pics.livejournal.com

Посмотрела на фонарь — вроде без ужасных искажений, в полёте через него что-то можно будет снять. Так что ждём, когда самолёт сделают. Обещают, что первый полёт будет в этом году в декабре, а в 2024 году машина пойдёт в серию.

УТС-17 © ic.pics.livejournal.com

Вот такая красота. Олег Пантелеев, Марина Лысцева, специально для блога.

Пост сделан с содействием блогера Лес!