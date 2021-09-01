Новые школы открываются в регионах часть 2 ( 2021 г.)

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Республика Мордовия

селе Аксеново

1 сентября, в День знаний, в селе Аксеново Лямбирского района открылась новая школа.

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Новая школа стала прекрасным подарком для жителей татарского села, она отвечает всем требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. Это современные учебные кабинеты, оснащённые всем необходимым, спортивные комплексы для начальной и старшей школ, библиотека, столовая, медицинский блок, актовый зал, мастерские для мальчиков, кабинет кулинарии для девочек, мобильный лингафонный кабинет, 100 компьютеров, робототехническое оборудование — всего и не перечесть.В школе создана здоровье сберегающая образовательная среда. Имеются хорошо оснащенные кабинеты логопеда и психолога, спальные комнаты, медицинский кабинет.

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163 ребенка пошли в новую школу в Вавожском районе Удмуртии 1 сентября © udmurt.media

Республика Удмуртия

Вавожский район

Новая школа открылась в Вавожском районе Удмуртии к 1 сентября. Старое здание 1970 года постройки не соответствовало требованиям безопасности. Для жителей деревень Большое Волково, Макарово и Березек новая школа — долгожданный объект. Дети ранее занимались в приспособленном помещении сельского клуба на втором этаже

Оснащение нового здания полностью соответствует реализации целей нацпроекта «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, говорится в сообщении. Здесь появились столярные и слесарные станки, 3D-принтеры, комплекты швейного и кухонного оборудования, интерактивное оборудование, лаборатории по физике и химии, образовательные модули для изучения робототехники, современный спортзал, стадион с хоккейной и игровой площадками. Особое внимание уделено созданию доступной среды.

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г. Ижевск

1сентября в Ижевске открылась школа на ул. И. Закирова, она стала вторым учебным корпусом школы № 74. В торжественной линейке, посвященной Дню знаний, участвовали первоклассники, педагоги и родители. Школьный двор едва смог вместить всех участников радостного события. В этом году в новый корпус пришли учиться 266 первоклассников, здесь сформированы 11 первых классов.

В новой школе будет представлено профильное и предпрофессиональное обучение. Здесь откроются классы инженерного, медицинского, социально-экономического и социально-гуманитарного профиля. В здании есть удобные рекреационные зоны, спортивный и актовый залы, созданы условия для внеурочной деятельности и дополнительного образования, необходимая инфраструктура для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В кабинетах установлена современная мебель и интерактивные комплекты для занятий. Кроме того, в школе созданы все условия для обеспечения безопасности образовательного процесса: установлены турникеты, рамки металлодетектора, все помещения оснащены камерами видеонаблюдения. Для профилактики новой коронавирусной инфекции есть необходимый запас дезинфицирующих средств.

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пос. Кез

Сегодня в новой школе в Кезу 47 первоклашек впервые сядут за парты. Всего здесь будут обучаться 550 детей. Строительство нового здания стало возможным благодаря национальному проекту «Образование» Учебное заведение соответствует всем современным стандартам. Кроме оборудованных школьных классов, здесь есть просторная столовая, медицинский кабинет, спортивный и актовый залы, две библиотеки, читальный зал, мастерская, кабинеты кройки и шиться, кулинарии, робототехники, издательский центр и тренажерный зал.

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Оренбургская область

г. Оренбург

В пригороде Оренбурга открылась новая школа. Строительство объекта велось с мая 2020 года. Образовательное учреждение рассчитано на 268 мест, с учетом второй смены школа сможет принять около 500 детей. Школа стала филиалом «Европейского лицея»

© orenburg.media

В трехэтажном здании площадью больше 7 тысяч квадратных метров расположены 20 учебных кабинетов, мастерские для мальчиков и девочек, 2 кабинета информатики, библиотека с книгохранилищем, лингафонный кабинет, кабинет логопеда, спальная-игровая для первоклассников, 2 игровые комнаты, актовый зал со сценой, артистическая гримерная, спортивный зал площадью 288 квадратных метров и пищеблок с обеденным залом на 156 мест. В новом здании есть возможности заниматься детям с ограниченными возможностями.

© orenburg.media

https://orenbur....media/?p=95237

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