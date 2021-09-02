ЗиО-Подольск изготовил оборудование для Курской АЭС

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АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») изготовил и подготовил к отгрузке сепараторы СПП-1200ТОИ для тихоходной турбины строящихся энергоблоков Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. В комплект поставки вошли два аппарата.

Сепаратор — одна из основных составных частей сепаратора-пароперегревателя СПП-1200ТОИ — нового аппарата для головного блока Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. Относится к оборудованию системы промежуточной сепарации и перегрева пара. Представляют собой вертикальный сосуд. Сепараторы предназначены для осушки рабочего пара между цилиндрами высокого и низкого давления турбины.

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