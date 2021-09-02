Прогресс строительства Амурского ГХК в августе превысил 22 процента

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В августе на площадке Амурского газохимического комплекса начался новый и ответственный этап строительства — монтаж ключевого технологического оборудования. На постоянный фундамент смонтирована первая и самая тяжелая колонна установки пиролиза — колонна водной промывки пирогаза. Её подъем и установка осуществлялась с помощью специальной портальной системы грузоподъемностью 2 500 тонн.Всего в 2021 году запланирован монтаж 41 ед. оборудования, из их 13 — колонного типа.

Продолжается доставка и разгрузка технологического оборудования на временном причале р. Зея. Чрезвычайно сложная гидрологическая обстановка в Амурской области повлияла на график поставки оборудования. Его приходится корректировать, чтобы избежать задержек и простоев. Несмотря на сложности, план поставок 2021 года будет выполнен в полном объеме, отмечают на Амурском ГХК.

На строительстве логистического комплекса забетонирована вторая плита перекрытия блока силосов (емкостей для хранения готовой продукции), осуществлен монтаж 12 силосов. Всего в блоке будет размещено 36 емкостей: 24 штуки под полиэтилен и 12 — под полипропилен.

Собственный растворобетонный узел АГХК с начала своего запуска произвел для нужд строительства почти 22,5 тысячи кубометров бетона.

В строительстве комплекса задействовано 2300 человек и 329 ед. техники. Общий прогресс по проекту составил 22,2%.

При участии АГХК в Свободном проводится реконструкции стадиона «Локомотив» и восстановление дендрария бывшей амурской лесоопытной станции в черте города. На стадионе завершено устройство открытых спортивных площадок: баскетбольной, волейбольной, для занятий воркаутом (уличной гимнастикой). На них установлено спортивное оборудование, тренажеры, смонтировано освещение, завершена укладка резинового покрытия на площадках. Продолжаются работы по замене покрытия футбольного поля, беговых и пешеходных дорожек, строительству трибун 738 мест и ремонту входной группы.

В дендрарии проводится полное комплексное обследование территории, работают ученые. Началось планирование маршрутов будущей экотропы.