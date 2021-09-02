Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт

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2 сентября 2021 года в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100. Борт с заводским номером 95216 имеет регистрацию RA-89175. Заказчик борта на данный момент не известен. Это уже 213-й взлетевший самолёт этого типа и 8-й в этом году.

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Даты первых полётов за 2021 год:

1. 05.02.21 95209 89169

2. 02.03.21 95210 97023

3. 28.04.21 95211 97024

4. 13.05.21 95212 89171

5. 04.06.21 95213 89172

6. 30.06.21 95214 89173

7. 29.07.21 95215 89174

8. 02.09.21 95216 89175