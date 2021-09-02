Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт
2 сентября 2021 года в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100. Борт с заводским номером 95216 имеет регистрацию RA-89175. Заказчик борта на данный момент не известен. Это уже 213-й взлетевший самолёт этого типа и 8-й в этом году.
Даты первых полётов за 2021 год:
1. 05.02.21 95209 89169
2. 02.03.21 95210 97023
3. 28.04.21 95211 97024
4. 13.05.21 95212 89171
5. 04.06.21 95213 89172
6. 30.06.21 95214 89173
7. 29.07.21 95215 89174
8. 02.09.21 95216 89175
Источник: https://www.flightradar24.com/
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