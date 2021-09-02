Новые школы открываются в регионах часть 10 (2021г.)
Хабаровский край
г. Хабаровск
1 сентября в Хабаровске открыт Волочаевский лицей. Около 600 учеников перешли в Волочаевский лицей из школы № 63 неподалеку и теперь оба учебных заведения, новое и старое, будут работать в одну смену. результатов занятий.
Классы и другие помещения оборудованы по последнему слову техники: в аудиториях имеются специальные системы для слабослышащих детей и в них комфортно будет учиться и ребятам с инвалидностью. Для обучения детей в лицее применят все передовые технологии: от электронных досок с проекторами до современных лабораторий по физике, химии и биологии. Изучение иностранных языков будет проходить с применением аудирования и компьютерной оценки
https://www.tod.../society/38119/
https://www.dvn...1/09/01/133402/
Новую школу открыли в 203 микрорайоне Якутска © yk24.ru
Республика Саха-Якутия
г. Якутск
В Якутске открыли новую школу в 203 микрорайоне
Гимназия «Центр глобального образования» распахнула двери в День знаний. В 35 классах гимназии будут обучаться 1200 детей.
В ближайшие три года на территории города Якутска будет построено 5 новых школ по линии Министерства просвещения РФ и государственной корпорации «ВЭБ.РФ». Об этом заявил Глава Якутии Айсен Николаев на торжественной церемонии открытия гимназии «Центр глобального образования».
Новая школа оборудована современными кабинетами химии, физики, труда. В гимназии созданы равноправные возможности обучения маломобильных детей, для этого установлена система подъемных механизмов, дорожки и планы со шрифтом Брайля.
https://ysia.ru...o-obrazovaniya/
https://yakutsk...3-mikrorayone-/
Новая школа на 550 мест открылась в Ломоносовском районе Ленинградской области © lenobl.ru
Ленинградская область
Ломоносовский район
1 сентября, в Ломоносовском районе Ленинградской области открылась новая школа. Она рассчитана на 550 учеников. Учебное учреждение построили в поселке Новогорелово в рамках национального проекта «Образование»
https://spbdnev...ervyh-uchenikov
https://www.fon...09/01/70111985/
Республика Крым
с. Маловидное
В с. Маловидное Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района в День знаний открыла свои двери новейшая школа, построенная по современным стандартам. Создание учебного учреждения проходило в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».
Масштабный образовательный комплекс рассчитан на шестнадцать классов по возрастным категориям и принял сегодня на обучение 280 воспитанников. Педагогический состав включает в себя 40 высококвалифицированных сотрудников.
Для воплощения всех необходимых учебно-воспитательных целей и задач в школе оборудована столовая на 120 посадочных мест, библиотека с читальным залом, конференц-зал для проведения различных мероприятий, сделаны спортивный и актовый залы, в классах установлены интерактивные доски и цифровые проекторы, имеются отдельные компьютерные классы с углубленным изучением информатики.
Также созданы тематические классы, а именно: кабинеты по искусствоведению, изучению технологий по обработке ткани и кулинарному делу, обработке изделий из дерева и метала. Особое внимание при строительстве объекта уделено детям с ограниченными возможностями. Таким образом, для их удобства в административном здании и прилегающей территории размещены подъемники, лифты, пандусы и специальное напольное покрытие в помещениях и коридорах.
На школьной территории расположились 4 многофункциональные спортивные зоны (футбольное поле, беговые дорожки, спортивные площадки для занятия физической культурой, детские игровые зоны и др.), которые разделены по возрастным категориям. С целью обеспечения безопасности и удобства для учащихся приобретены школьные автобусы, которые будут развозить детей согласно мест их проживания.
https://rpo.rk....rticle/show/625
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