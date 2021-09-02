Новые школы открываются в регионах часть 10 (2021г.)

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Хабаровский край

г. Хабаровск

1 сентября в Хабаровске открыт Волочаевский лицей. Около 600 учеников перешли в Волочаевский лицей из школы № 63 неподалеку и теперь оба учебных заведения, новое и старое, будут работать в одну смену. результатов занятий.

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Классы и другие помещения оборудованы по последнему слову техники: в аудиториях имеются специальные системы для слабослышащих детей и в них комфортно будет учиться и ребятам с инвалидностью. Для обучения детей в лицее применят все передовые технологии: от электронных досок с проекторами до современных лабораторий по физике, химии и биологии. Изучение иностранных языков будет проходить с применением аудирования и компьютерной оценки

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https://www.tod.../society/38119/

https://www.dvn...1/09/01/133402/

Новую школу открыли в 203 микрорайоне Якутска © yk24.ru

Республика Саха-Якутия

г. Якутск

В Якутске открыли новую школу в 203 микрорайоне

Гимназия «Центр глобального образования» распахнула двери в День знаний. В 35 классах гимназии будут обучаться 1200 детей.

В ближайшие три года на территории города Якутска будет построено 5 новых школ по линии Министерства просвещения РФ и государственной корпорации «ВЭБ.РФ». Об этом заявил Глава Якутии Айсен Николаев на торжественной церемонии открытия гимназии «Центр глобального образования».

Новая школа оборудована современными кабинетами химии, физики, труда. В гимназии созданы равноправные возможности обучения маломобильных детей, для этого установлена система подъемных механизмов, дорожки и планы со шрифтом Брайля.

https://ysia.ru...o-obrazovaniya/

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Новая школа на 550 мест открылась в Ломоносовском районе Ленинградской области © lenobl.ru

Ленинградская область

Ломоносовский район

1 сентября, в Ломоносовском районе Ленинградской области открылась новая школа. Она рассчитана на 550 учеников. Учебное учреждение построили в поселке Новогорелово в рамках национального проекта «Образование»

https://spbdnev...ervyh-uchenikov

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Республика Крым

с. Маловидное

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В с. Маловидное Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района в День знаний открыла свои двери новейшая школа, построенная по современным стандартам. Создание учебного учреждения проходило в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

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Масштабный образовательный комплекс рассчитан на шестнадцать классов по возрастным категориям и принял сегодня на обучение 280 воспитанников. Педагогический состав включает в себя 40 высококвалифицированных сотрудников.

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Для воплощения всех необходимых учебно-воспитательных целей и задач в школе оборудована столовая на 120 посадочных мест, библиотека с читальным залом, конференц-зал для проведения различных мероприятий, сделаны спортивный и актовый залы, в классах установлены интерактивные доски и цифровые проекторы, имеются отдельные компьютерные классы с углубленным изучением информатики.

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Также созданы тематические классы, а именно: кабинеты по искусствоведению, изучению технологий по обработке ткани и кулинарному делу, обработке изделий из дерева и метала. Особое внимание при строительстве объекта уделено детям с ограниченными возможностями. Таким образом, для их удобства в административном здании и прилегающей территории размещены подъемники, лифты, пандусы и специальное напольное покрытие в помещениях и коридорах.

© rk.gov.ru

На школьной территории расположились 4 многофункциональные спортивные зоны (футбольное поле, беговые дорожки, спортивные площадки для занятия физической культурой, детские игровые зоны и др.), которые разделены по возрастным категориям. С целью обеспечения безопасности и удобства для учащихся приобретены школьные автобусы, которые будут развозить детей согласно мест их проживания.

© rk.gov.ru

© rk.gov.ru

© rk.gov.ru

© rk.gov.ru

https://rpo.rk....rticle/show/625

https://mstroy....rticle/show/973