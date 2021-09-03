Еще 11 км федеральных дорог в Карачаево-Черкесии расширили с двух до четырех полос

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С опережением графика выполнены работы по расширению до четырех полос 9-километрового отрезка Эркен-Халк — Садовое на подъезде к Черкесску от Невинномысска (с 42 по 51 км). Дорожники расширили земполотно и основание дорожной одежды, устроив между ними прослойку из геотекстиля для повышения прочности дорожной конструкции. Затем уложили три слоя асфальтобетона с геосеткой. Выполнили работы по укреплению откосов и кюветов, заменили две водопропускные трубы и устроили водоотвод. До ввода объекта в эксплуатацию дорожникам предстоит завершить обустройство съездов на Садовое и Адыге-Хабль: здесь установят линию электроосвещения, четыре автобусные остановки с посадочными площадками и автопавильонами, устроят пешеходные дорожки и тротуары с перильным ограждением. У Адыге-Хабля установлен транспортный светофор, а рядом с Садовым появится пешеходный с кнопкой вызова. Также проект предполагает устройство металлического барьерного ограждения и бордюрных камней.

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В 2021 году в Черкесске по ул. Октябрьской 3 км от Доватора до Ленина расширили с двух до четырех полос движения (с 85 по 89 км трасс А-165). Во избежание образования заторов на оживленной городской улице работы велись поэтапно. Дорожники заменили и расширили дорожную одежду, в том числе на пересечениях с троллейбусными путями. Для жителей города переустроят восемь транспортных светофоров и установят два пешеходных с кнопкой вызова, а также шесть автобусных остановок с автопавильонами.

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Следующий этап — устройство примыканий и пересечений, линий электроосвещения, элементов обустройства и тротуаров с перильным ограждением. На этом же объекте дорожники ликвидируют оползневой участок при въезде в Черкесск (с 77 по 79 км). Возводят два яруса железобетонных стен высотой 1,8 м из более 800 свай и свыше 50 железобетонных ростверков. Сейчас завершены работы по устройству верхней свайной стены длиной 340 м. Для отвода грунтовых вод от удерживающих конструкций и во избежание размыва дорожной одежды устроили застенный дренаж из габионов, а также более 1 км поперечных и продольных габионных стен.

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© cdn.rosavtodor.gov.ru