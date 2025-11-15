Запущено рабочее движение по четырём полосам Р-208 в Белинском районе Пензенской области
Водители уже могут ехать по модернизированному участку с 147-го по 157-й км, где проходил капремонт.
В ходе работ расширили проезжую часть с двух до четырёх полос движения, устроили новое основание дороги и уложили покрытие из ЩМА.Помимо этого, построили три разворотные петли, предусмотрели установку барьерки и знаков, нанесли разметку.Для удобства пассажиров у Чернышево, Старой Каштановке и Сярде заменили шесть остановочных павильонов. На них же оборудовали тактильные указатели на земле, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли лучше ориентироваться.В следующем году будет обновлено ещё 11 км трассы Р-208 от Ширяево до границы Пензенской области, где устроим слои износа.
