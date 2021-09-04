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Дорожное строительство

В Новом Уренгое построена транспортная развязка «Солнечная»

 © nur.yanao.ru

Строительство транспортной развязки началось в четвёртом квартале 2019 года. Развязка проходит над железной дорогой и позволит беспрепятственно проезжать грузовым поездам по крупному инфраструктурному проекту Ямала — «Северному широтному ходу», а также позволит разгрузить автомобильный поток на основных улицах города. У развязки съезды в разных направлениях на пересечении улиц Магистральная, Крайняя, Железнодорожная, что позволит значительно увеличить пропускную способность дорог.

 © nur.yanao.ru

Торец дома на улице Железнодорожной в Новом Уренгое будет украшать граффити. Художники нанесли на стену рисунок юной Софии Касаевой, которая победила в конкурсе на лучшее изображение строительства многоуровневой развязки «Солнечная».

 © nur.yanao.ru

 © nur.yanao.ru

 © nur.yanao.ru

 © nur.yanao.ru
Источник: https://nur.yanao.ru/presscenter/news/76541/

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Новый Уренгой, Ямал, ЯНАО
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