В Новом Уренгое построена транспортная развязка «Солнечная»
Строительство транспортной развязки началось в четвёртом квартале 2019 года. Развязка проходит над железной дорогой и позволит беспрепятственно проезжать грузовым поездам по крупному инфраструктурному проекту Ямала — «Северному широтному ходу», а также позволит разгрузить автомобильный поток на основных улицах города. У развязки съезды в разных направлениях на пересечении улиц Магистральная, Крайняя, Железнодорожная, что позволит значительно увеличить пропускную способность дорог.
Торец дома на улице Железнодорожной в Новом Уренгое будет украшать граффити. Художники нанесли на стену рисунок юной Софии Касаевой, которая победила в конкурсе на лучшее изображение строительства многоуровневой развязки «Солнечная».
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