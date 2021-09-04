Готовность аэропорта в Тобольске составляет более 90%

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Строительство аэропорта в Тобольске выходит на заключительный этап. Прогресс строительно-монтажных работ в терминале и прилегающем административном здании превысил 93%.

Аэровокзальный комплекс представляет собой инновационное проектное решение пропускной способностью до 380 человек в час, отвечающее современным требованиям в области дизайна и экологичности стройматериалов, а также обеспечивающее комфорт и безопасность пребывания в нем пассажиров. Для удобства пассажиров планировкой предусмотрено размещение внутри аэровокзала двух залов — общего и бизнес-класса, а также зала вылета, детской зоны и современного кафе.

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В помещениях терминала полностью завершено зонирование и основные отделочные работы. При строительстве и отделке комплекса использовались преимущественно материалы российского производства. В настоящее время внутри аэровокзала производится монтаж досмотрового оборудования и установок радиационного контроля, которые размещаются на всех входах/выходах. Для обеспечения комплексной безопасности проверку будут проходить не только пассажиры, но и сотрудники аэропорта. Параллельно с завершением в аэровокзальном комплексе строительно-монтажных работ выполняется благоустройство и озеленение территории аэропорта.

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Работы по благоустройству территории аэропорта включают укладку асфальтобетонного и цементобетонного покрытий на общей площади более 45 тыс. кв.м., а также бордюров и тротуарной плитки. Производителями большинства стройматериалов являются организации Тюменской области. К примеру, тротуарная плитка поставляется на стройплощадку из Ялуторовского района, бордюрный камень — из Тюмени, цементобетон и асфальтобетон изготавливаются в Тобольске.

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Осенью 2021 года новый аэропорт в Тобольске встретит первый пассажирский рейс.