ТЕХНОНИКОЛЬ запустил инновационную линию по производству геокомпозитных полимерных мембран

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Ведущий международный производитель строительных материалов ТЕХНОНИКОЛЬ на базе завода «Лоджикруф» в г. Рязань запускает первую в России линию по производству ПВХ-мембран для тоннелей и подземных сооружений и геокомпозита на основе ПВХ толщиной до 6 мм для изоляции гидротехнических сооружений. Мощность линии составит 5 млн кв.м. готовой продукции в год. На реализацию проекта компания направила свыше 450 млн рублей.

«Объем нашей инвестиционной программы, рассчитанной до 2025 года, составляет порядка 50 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство новых заводов, реконструкцию существующих производственных площадок и реализацию масштабного экологического проекта в России и за рубежом, — поделился Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер ТЕХНОНИКОЛЬ. — В рамках реализации инвестпрограммы в ближайшие три года мы запустим на Заводе „Лоджикруф“ линию по производству защитно-дренажных профилированных мембран PLANTER и уникальный участок рециклинга кровельной ПВХ-мембраны. Таким образом, вложения на развитие завода вырастут до 850 млн рублей».

По оценке экспертов ТЕХНОНИКОЛЬ, рынок ПВХ-мембран для подземных сооружений на протяжении последних лет сохранял устойчивую положительную динамику. Ежегодный рост составляет порядка 20%. Новая специализированная линия позволит удовлетворить растущие потребности в этом виде продукции на 2-3 года вперед, а также она даст возможность компании выйти на новый рынок изоляции гидротехнических сооружений. Геокомпозит на основе ПВХ позволит заменить импортные аналоги, используемые при строительстве и ремонте — дамб, плотин, причалов и т. д. Например, с помощью материала можно будет проводить санацию водохранилищ без понижения уровня воды или восстанавливать гидроизоляцию электростанции без потери производительности в выработке электроэнергии.

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«Подтопления подземных паркингов, особенно после сильных ливней, стали для жителей привычным явлением, тогда как на устранение последствий требуется несколько недель. Для решения этой проблемы мы предложили застройщикам принципиально новое решение на основе ПВХ-мембран, которое позволяет гарантировать 100% гидроизоляцию на всём цикле владения зданием. Со временем оно стало очень популярным, и рост востребованности этого решения подтолкнул нас к установке специализированной линии, — отметил Евгений Спиряков, операционный директор направления „Полимерные мембраны и PIR“ компании ТЕХНОНИКОЛЬ. — Кроме того, рост износа гидротехнических сооружений и реализация федеральных проектов, таких как „Чистая вода“ и „Жилье“, предполагает строительство и реконструкцию подобных объектов, а также возведение новой инженерной инфраструктуры. Поэтому на данной линии мы запустили производство геокомпозитов на основе ПВХ, используемых в строительстве этих сооружений и восстановлении их гидроизоляции».

Линия построена по энергоэффективным технологиям и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. На ней действует усиленная система фильтрации для аспирации воздуха, которая улавливает и поглощает пыль. Кроме того, линия не имеет технологических потерь.

Завод «Лоджикруф» открыт в Рязани в 2008 году. Это первый в России завод полного цикла по производству полимерных гидроизоляционных мембран. Продукция завода применяется на всех крупнейших стройках страны: БАМ, Ростовская АЭС, Ленинградская АЭС, Пермская ГРЭС, Рокский тоннель и др. 35% выпускаемой на предприятии продукции идет на экспорт.

Предприятие три года подряд является лидером по производительности труда среди российских предприятий промышленности строительных материалов. Этот показатель по итогам 2019 г. составил 44,37 миллиона рублей на человека в год, а в 2020 году он достиг 45,15 млн руб.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!