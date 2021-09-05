Российские компании запустили производство новой сельхозтехники

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Ростовская компания «НАИР» в июле 2021 года сообщила о выпуске компанией пневматического посевного комплекса ДОН-651 с новой комплектацией, предназначенного для посева зерновых и зернобобовых культур, посева мелкосемянных культур и подсолнечника по технологии прямого посева, а также минимальной и традиционной технологиям. Модель посевного комплекса в новой комплектации с бункером объемом 12 кубов, вместо гранулированных удобрений во время посева, вносит Жидкие Комплексные Удобрения, которые имеют преимущества перед гранулированными, особеннов условиях, связанных с ограничением влаги.

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Посевной комплекс в комплектации с ЖКУ успешно прошел испытания во время посевной компании в Татарстане и Тамбовской области.

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Самарская компания «Сельмаш», входящая в агрохолдинг «Василина», в мае 2021 года сообщила о выпуске модернизированных посевных комплексов «Волгарь-Рогро ПСК-12» с усовершенствованными посевными секциями, что позволило проводить сев невзирая на любой вид почв и климатических условий, а также бункером, что позволило производить сев абсолютно всех видов культур.

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Новые комплексы успешно прошли испытания в зоне рискованного земледелия.

http://nair.su/

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