В Приморском крае запущен новый энерготранзит для электроснабжения БАМа и Транссиба

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Протяженность нового транзита 220 кВ «Лесозаводск — Спасск — Дальневосточная» составляет 250 км. Помимо строительства линии, проведено расширение открытых распределительных устройств двух ключевых звеньев транзита — подстанций 220 кВ «Лесозаводск» и «Спасск».

Объекты, ориентированные на обеспечение надежности электроснабжения потребителей Приморского края, в том числе двух территорий опережающего развития «Михайловский» и «Надеждинская», повышение пропускной способности сети юга региона, входят в национальный проект — Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Суммарный объем инвестиций составил 8,3 млрд рублей.

Новый энерготранзит решает сразу несколько задач, имеющих приоритетное значение для развития Дальнего Востока. Проект обеспечивает электроснабжение железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона РЖД, повышает надежность передачи электроэнергии на юге Приморья, где находятся Владивосток и портовая зона Находка. Кроме того, оптимизируется схема питания экспортного нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Создается возможность загрузки тяговой подстанции для увеличения пропускной, провозной способности Восточного полигона РЖД. Увеличвается пропускная способность сетевого комплекса для передачи мощности на юг Приморья и возможности для подключения новых потребителей, а также повышение надежности электроснабжения конечных потребителей