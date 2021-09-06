В России представили первый бюджетный компьютер на базе процессора «Эльбрус-2С3»

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Концерн «Автоматика», входящий в состав госкорпорации Ростех, представил на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» первый компьютер на базе российского процессора «Эльбрус-2С3», предназначенный для массового использования в нижнем ценовом сегменте.

Как обещает производитель, решение имеет высокую производительность при малых габаритах, обеспечивает высокую защиту информации за счёт российской разработки вычислительных ядер и соответствует всем требованиям к российской продукции.

Компьютер начального уровня имеет два ядра «Эльбрус» шестого поколения с тактовой частотой 2 ГГц, встроенные блоки кодирования-декодирования видео, контроллер графики с 3D-ускорением. Устройство совместимо с российскими операционными системами, поддерживает графический стандарт OpenGL, способен выводить информацию на три независимых монитора с разрешением до 4K. «Эльбрус-2С3» производится по 16-нанометровому технологическому процессу.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/HZh4gg0YE5g

Генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко прокомментировал:

«Это первый компьютер на базе российского процессора «Эльбрус», предназначенный для нижнего ценового сегмента. Он имеет оптимальный баланс вычислительной мощности и цены, стойкость к кибератакам за счёт наличия технологии безопасных вычислений и особой российской архитектуры «Эльбрус».

На настоящий момент доступны инженерные образцы референсных материнских плат для разработчиков программного обеспечения и конечных устройств.