Школьники из России завоевали 17 медалей на международном конкурсе по робототехнике

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Семнадцать медалей привезли российские школьники с престижного международного конкурса по робототехнике IYRC 2021, пишет сайт Администрации Санкт-Петербурга. Дети из младшей возрастной группы пять раз становились победителями, три раза были серебряными призёрами и четырежды замыкали тройку лидеров.

Старшие школьники завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. По словам организаторов, количество поданных заявок на участие превышало две сотни, а их география охватывала пятнадцать стран.

В категории «Создай робота» лучшим был признан совместный проект юного петербуржца Андрея Яковлева и мурманчанина Степана Зарубина. Ученики шестого класса решили облегчить жизнь полярников. Они предложили куртку-пауэрбанк. Одежда даёт возможность подзаряжать электронные гаджеты за счёт эффекта разницы тепла и холода. Практически куртка будет работать от температуры тела людей.

Школьники напомнили, что во многих российских регионах низкие температуры не редкость, поэтому при необходимости такую куртку можно использовать и за пределами Арктики. Но в широтах, где зарядить гаджеты можно только на полярной станции, это особенно актуально. Также школьники предложили полярникам вместо упряжек с лайками использовать ездовых собак-роботов — их также можно заряжать от куртки.