Все члены московской сборной (21 школьник в составе 15 команд) получили награды. Завоеваны серебряные медали и 19 дипломов призеров, из них 7 первой степени.

Ребята соревновались в шести дисциплинах, среди которых следование по линии, робобоулинг, неизвестная миссия, свободная категория и микросумо. В свободной категории они представили робота для игры в настольный теннис, который способен проводить тренировки по заданным параметрам.

RobotChallenge проводится с 2004 года и входит в число крупнейших международных чемпионатов по робототехнике. Ежегодно в нем принимают участие представители 88 стран, включая США, Великобританию, Японию и другие государства.

Школьники из Москвы стабильно показывают высокие результаты на соревнованиях. Так, в ноябре 2025-го на чемпионате RoboCup в Абу-Даби 13 ребят стали призерами и лауреатами специальных номинаций, а еще трое — победителями.

Подготовку учеников проводят в инженерных классах. В этом году они открыты уже в 207 школах столицы. Будущие инженеры углубленно изучают математику, физику и информатику, учатся работать с 3D‑принтерами, лазерными резчиками, станками с ЧПУ и другим оборудованием. Обязательный практикум включает изучение основ технической механики и робототехники.