АвтоВАЗ модернизировал завод в Ижевске в преддверии запуска рестайлинговой Vesta
АвтоВАЗ в период единого корпоративного отпуска провел модернизацию своего завода «Lada Ижевск», который готовится к запуску производства Lada Vesta FL, то есть рестайлинговой версии Весты. Об этом сообщил корпоративный YouTube-канал «На заводе».
В прессовом производстве на линии особо крупной штамповки демонтировали пять устаревших роботов, вслед за этим смонтировали пять новых роботов швейцарской фирмы ABB.
Продолжилась модернизация линии окраски. В производстве сборки провели улучшение стенда регулировки света фар. В цехе пластика организовали новые участки в рамках реализации перспективных проектов.
Корпоративный отпуск на АвтоВАЗе прошел с 26 июля по 15 августа.
Опытное производство рестайлинговой Весты в Ижевске начнется в конце сентября.
«Lada Ижевск» производит только Весту и не собирает других моделей.
Напомним, снаружи рестайлинговая Веста будет отличаться новым дизайном решетки радиатора, бамперов, фар, задних фонарей, в салоне появится центральная консоль с вертикальным экраном медиасистемы, а также новой комбинацией приборов. В топ-версиях фары станут светодиодными (впервые в истории АвтоВАЗа). Машина также получит полностью другую формовку передней панели и качественно новую центральную консоль.
©Видео с youtube.com
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