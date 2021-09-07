На Адмиралтейских верфях строят уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу

Во вторник, 7 сентября, на Адмиралтейских верфях впервые показали ход строительства внутренних модулей уникальной самодвижущейся ледостойкой платформы «Северный полюс». Она станет новой исследовательской базой российских ученых в Арктике.

Эксперты отмечают: ничего подобного никто в мире никогда не строил. «Северный полюс» создавали с нуля российские специалисты. Разработать специальное судно для полярников предложили в Институте Арктики и Антарктики Росгидромета России.

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Платформа будет дрейфовать вместе со станцией, служить домом для полярников и лабораторией.

Судно уступает по размерам атомным ледоколам, однако является крупным самоходным объектом. Платформа доберется до места старта экспедиции самостоятельно по Северному морскому пути. Затем пришвартуется к льдине и проведет в дрейфе около двух лет.

После этого платформа автономно или с помощью ледокола направится обратно на базу для ремонта и дозаправки.

Мощностей судна хватит не только на самостоятельное перемещение, но и на бесперебойную выработку электроэнергии в течение двух лет.

На борту ЛСП «Северный полюс» будет оборудовано 15 научных лабораторий, в которых учёные смогут круглогодично выполнять комплексные исследования. На одной из палуб будет оборудована вертолётная взлётно-посадочная площадка для приёма вертолётов типа Ми-8 и Ми-38. Платформа, не имеющая аналогов в мире, станет ключевым звеном в системе прогнозирования погоды и ледовой обстановки, дополнив данные береговых обсерваторий.

Для качественных прогнозов необходимы постоянные данные из Центральной Арктики. Особенно важно, что в скором времени учёные смогут получить эти данные, находясь в комфортных условиях на судне, а не в палатке на льду.

Проект ледостойкой платформы разрабатывался в сотрудничестве Росгидромета, КБ «Вымпел», АО «Адмиралтейские верфи» и ФГБУ «ААНИИ». Для разработки исходных технических требований к проекту был проанализирован уникальный опыт ФГБУ «ААНИИ» по организации, проведению и результатам исследований дрейфующих станций «Северный полюс» за всю историю их существования (всего 40 станций с 1937 по 2013 гг.). Строительство платформы выполняется в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды».

Справочная информация

Тактико-технические характеристики ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс»:

Длина платформы — 83,1 метра, ширина — 22,5 метра, осадка — 8,6 метра, водоизмещение — более 10 000 тонн, мощность головного двигателя — 4 200 кВт, скорость — не менее 10 узлов; экипаж — 14 человек, научный персонал — 34 человека, класс ледового судна — КМ Arc5 [1] AUT1-C HELIDECK-F Special purpose ship.