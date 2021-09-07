АК «Россия» получила 3 самолёта Суперджет 100

© Фото из открытых источников

7 сентября борт RA-89142 (95202)"Гатчина" перелетел из Жуковского в Пулково (Санкт-Петербург),чуть позднее RA-89146 (95206)"Уфа" и RA-89147 (95207)"Ярославль" перелетели в Шереметьево. Все 3 борта ранее нигде не эксплуатировались.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Фото: https://russian...es.net/id279052