АК «Россия» получила 3 самолёта Суперджет 100
7 сентября борт RA-89142 (95202)"Гатчина" перелетел из Жуковского в Пулково (Санкт-Петербург),чуть позднее RA-89146 (95206)"Уфа" и RA-89147 (95207)"Ярославль" перелетели в Шереметьево. Все 3 борта ранее нигде не эксплуатировались.
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