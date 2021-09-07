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Авиация

АК «Россия» получила 3 самолёта Суперджет 100

 © Фото из открытых источников

7 сентября борт RA-89142 (95202)"Гатчина" перелетел из Жуковского в Пулково (Санкт-Петербург),чуть позднее RA-89146 (95206)"Уфа" и RA-89147 (95207)"Ярославль" перелетели в Шереметьево. Все 3 борта ранее нигде не эксплуатировались.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

Фото: https://russian...es.net/id279052

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SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, АК"Россия"
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