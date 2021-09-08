Новый цех по производству водорода из природного газа открыли на КАО «Азот» в Кузбассе

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Самое современное в России производство водорода из природного газа с автоматической системой мониторинга выбросов мощностью 25 тыс. куб. м в час построено на крупнейшем за Уралом химическом заводе «Азот» в Кемерове (входит в холдинг «СДС-Азот») по технологии немецкой компании Linde AG. Полученный в новом цехе водород будет использоваться в технологическом процессе на производстве капролактама, сообщает во вторник пресс-служба предприятия.

«Сегодня мы дали старт пусконаладочным работам нового цеха по производству водорода из природного газа. Самый современный агрегат в России построен на нашем заводе, на реализацию этого проекта было потрачено около 3 млрд рублей», — цитирует пресс-служба гендиректора «Азота» Игоря Безуха.

Запуск нового производства позволит создать 22 современных рабочих места, позволит вывести из эксплуатации устаревшие, экономически неэффективные и уступающие новому по уровню безопасности для персонала и воздействия на окружающую среду водородные установки.

Новый цех предназначен для получения водорода и дальнейшего его использования в технологическом процессе на производстве капролактама (полимер, из которого получают капрон — прим. ред.). Контракт на строительство установки производства водорода, мощностью 25 тыс. м3/час, КАО «Азот» и немецкая транснациональная химическая компания Linde AG подписали в 2018 году.

Оборудование для водородной установки изготавливалось на разных площадках мира, и было доставлено, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом. Всего на площадку было завезено около 1700 тонн материалов и оборудования.

Новая установка работает автономно и имеет высокую степень конверсии газа для извлечения водорода, а также оборудована автоматической системой мониторинга за выбросами в атмосферу, что поможет сократить и контролировать их. Ввод нового цеха позволит вывести из эксплуатации устаревшее и неэффективное оборудование, часть которого была получена из Германии в послевоенные годы и эксплуатировалась на кемеровском химкомбинате более 60 лет.

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