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«Группа ГАЗ» представляет городской автобус «Валдай City», адаптированный для перевозки маломобильных пассажиров, в рамках Международной выставки коммерческого автотранспорта COMTRANS 2021. Низкий уровень пола, широкая двойная дверь, наличие системы «книлинг» и просторной накопительной площадки обеспечивают удобство входа и выхода пожилых людей, пассажиров с детскими колясками, самокатами, велосипедами и громоздким багажом, людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Для защиты здоровья пассажиров в сложной эпидемиологической обстановке «Валдай City» оборудован системами очистки воздуха и санитайзерами. Выставка открыта в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве с 7 по 11 сентября.

«Группа ГАЗ» представляет новый городской автобус «Валдай City» для городских и пригородных перевозок. Функционально новый автомобиль является развитием концепции, впервые реализованной при выпуске автобуса «ГАЗель City», который вышел на рынок летом 2020 года. Это автобус малого класса с низким уровнем пола, просторной накопительной площадкой в центральной части салона, широкой дверью и возможностью понижения уровня входа на остановках. По сравнению с «ГАЗелью City» «Валдай» имеет увеличенную пассажировместимость: он рассчитан на транспортировку 32 человек, включая 21 посадочное место. При этом небольшие габариты и малый радиус разворота, который составляет всего 7,1 м. обеспечивают машине отличную маневренность.

Новая модель расширяет линейку техники Павловского автобусного завода, обеспечивая транспортное решение для маршрутов с невысоким пассажиропотоком.

Широкий дверной проем и механическая аппарель позволяют беспрепятственно попадать в салон маломобильным пассажирам и людям с габаритным багажом даже в условиях отсутствия оборудованных остановок. Пневматическая подвеска обеспечивает мягкость и плавность хода на дорогах с любым типом покрытия, а также возможность дополнительного понижения уровня пола для более удобного входа и выхода (система «книлинг»). Просторная накопительная площадка позволяет свободно размещать на ней инвалидную и детскую коляску одновременно. Эргономичные антивандальные кресла с мягкими вставками создают дополнительный комфорт во время поездки. Широкий центральный проход и высокий потолок облегчают передвижение пасссажиров по салону. Для дополнительной защиты здоровья пассажиров в периоды всплеска вирусных заболеваний «Валдай City» оборудован системами очистки воздуха и санитайзерами.

Автобус оснащен дизельным двигателем Cummins мощностью 149 л.с. Тормозная система с дисковыми механизмами, функции ABS и ASR повышают уровень безопасности и облегчают управление автомобилем в сложных погодных условиях.

Полноценное багажное отделение, расположенное в заднем свесе, позволяет использовать автобус для пригородных перевозок. Сидения и поручни в салоне крепятся к боковинам кузова, что позволяет обеспечить широкие проходы между рядами сидений, а также облегчает мойку салона. Место водителя отделено от пассажиров перегородкой, при этом сохраняется возможность полностью контролировать процесс посадки/высадки. Кузов машин изготовлен с применением обшивки из современных композитных материалов, которые отличаются легкостью, практичностью и не подвержены коррозии.