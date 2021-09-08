В Ставропольском крае запустили 2 линии по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов

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«Невинномысский радиаторный завод» открыл две новые линии по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Общая мощность производства выросла с 2 до 4 млн секций в год.

Общие инвестиции в модернизацию литейного цеха завода составили 209 млн рублей. Половину из этих средств предприятие получило в виде льготного займа от федерального Фонда развития промышленности (70 млн рублей) и регионального Фонда развития промышленности Ставропольского края (30 млн рублей).В рамках открытия нового производства на предприятии было создано 60 новых рабочих мест.

Средства займа были направлены на покупку новых технологических линий по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов. Легкие и компактные радиаторы предназначены для работы в условиях российского климата, в том числе смогут прогревать жилые помещения в северных широтах. Они будут поставляться в комплектах от 2 до 14 секций.

По данным компании, около 65% алюминиевых и биметаллических радиаторов на российский рынок поставляются из-за рубежа, в основном из Китая. Запуск нового производства снизит долю импорта.

«Выгодный заем Фонда развития промышленности помог нам значительно расширить производство и выйти на серьезные объемы по выпуску продукции, поистине необходимой в каждом доме. Изготовление каждого радиатора — это сложный процесс, который включает в себя более 10 этапов, среди которых литье, механическая обработка, испытания и многое другое», — рассказал гендиректор ООО «Невинномысский радиаторный завод» Андрей Лебедев.