Как производят инновационные фотосепараторы в Воронеже

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Где и как собирают колорсортеры «Сапсан» и почему современное кофейное производство невозможно представить без этого оборудования? Чтобы ответить на эти вопросы мы отправились в Воронеж на производство колорсортеров «Сапсан».

Из выпуска вы узнаете:

— как и где собирают колорсортеры «Сапсан»;

— принцип работы колорсортера;

— увидите цех сборки и конструкторское бюро совместно с лабораторией;

— убедитесь на примере производства «The Welder Catherine» насколько это важное оборудование; - и конечно же начните гордиться продукцией с шильдиком — сделано в России;

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/FuyLz9GLtOQ