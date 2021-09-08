Как производят инновационные фотосепараторы в Воронеже
Где и как собирают колорсортеры «Сапсан» и почему современное кофейное производство невозможно представить без этого оборудования? Чтобы ответить на эти вопросы мы отправились в Воронеж на производство колорсортеров «Сапсан».
Из выпуска вы узнаете:
— как и где собирают колорсортеры «Сапсан»;
— принцип работы колорсортера;
— увидите цех сборки и конструкторское бюро совместно с лабораторией;
— убедитесь на примере производства «The Welder Catherine» насколько это важное оборудование; - и конечно же начните гордиться продукцией с шильдиком — сделано в России;
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/FuyLz9GLtOQ
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