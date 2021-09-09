На СНСЗ заложили девятый корабль проекта 12700

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9 сентября на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав Объединённой судостроительной корпорации) состоялась церемония закладки корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700.

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону.

Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. При строительстве таких кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии.

Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

Приказом Главкома ВМФ будущему тральщику присвоено действующее наименование «Афанасий Иванников» в честь Героя Советского Союза, командовавшего в годы Великой Отечественной войны тральщиком «Т-115» 6-го дивизиона тральщиков бригады траления охраны водного района Печенгской военно-морской базы Северного флота, капитан-лейтенанта Афанасия Ивановича Иванникова. Корабль противоминной обороны «Афанасий Иванников» станет девятым в линейке проекта 12700, заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе.