ОСК приступила к строительству пятнадцатого морского тральщика проекта 12700
29 августа на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК состоялась торжественная церемония закладки морского тральщика проекта 12700 «Леонид Балякин».
Проект 12700 разработан конструкторским бюро ОСК «Алмаз» для ВМФ России. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону.
Приказом Главкома ВМФ будущему морскому тральщику присвоено имя Леонида Балякина – Героя Советского Союза, контр-адмирала, участника советско-японской войны.
При строительстве морского тральщика проекта 12700 применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.
Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли данного проекта в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В настоящее время на астраханских верфях в постройке 11 судо...еализации действующих контрактов, а также строительства новых заказов.
- На АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) завершена мод...водства Севмаша для строительства атомных подводных лодок нового поколения.
- Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А.Гагарина Объединённой...естированы в различных рабочих режимах лётчиками Министерства обороны.
Поделись позитивом в своих соцсетях