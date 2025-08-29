Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
1 день назад 149
Великоросс Судостроение и судоходство

ОСК приступила к строительству пятнадцатого морского тральщика проекта 12700

 © rus-shipping.com

 29 августа на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК состоялась торжественная церемония закладки морского тральщика проекта 12700 «Леонид Балякин».

Проект 12700 разработан конструкторским бюро ОСК «Алмаз» для ВМФ России. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону.

Приказом Главкома ВМФ будущему морскому тральщику присвоено имя Леонида Балякина – Героя Советского Союза, контр-адмирала, участника советско-японской войны.

При строительстве морского тральщика проекта 12700 применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли данного проекта в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

 © aoosk.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.aoosk.ru

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт