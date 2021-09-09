В Орловской области открыт реконструированный участок автодороги «Орел — Ефремов»
В Новодеревеньковском районе Орловской области после реконструкции открыт участок автодороги регионального значения «Орел — Ефремов». По качеству и обустройству обновленная дорога не уступает уровню федеральной трассы. Протяженность участка составляет почти 14 километров.
В ходе работ были также установлены автобусные остановки, ограждение, нанесена разметка, смонтировано освещение и оборудован автодорожный мост в селе Старогольском через реку Гоголь.
Сметная стоимость работ по контракту превысила 790 млн рублей.
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