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В Новодеревеньковском районе Орловской области после реконструкции открыт участок автодороги регионального значения «Орел — Ефремов». По качеству и обустройству обновленная дорога не уступает уровню федеральной трассы. Протяженность участка составляет почти 14 километров.

В ходе работ были также установлены автобусные остановки, ограждение, нанесена разметка, смонтировано освещение и оборудован автодорожный мост в селе Старогольском через реку Гоголь.

Сметная стоимость работ по контракту превысила 790 млн рублей.