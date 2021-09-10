ЦНИИТМАШ с помощью аддитивных технологий изготовил сепарационный элемент для атомных ледоколов
Специалисты Государственного научного центра РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» — АО «Атомэнергомаш») в рамках совместной работы с АО «ЗиО-Подольск» (также входит в машиностроительный дивизион «Росатома» — АО «Атомэнергомаш») впервые в России изготовили, применив аддитивные технологии, опытный образец сепарационного элемента для энергетических установок серийных атомных ледоколов. Разработанная конструкция также может быть применена в проектах плавучих энергетических блоков, в том числе модернизированных.
Изделие было изготовлено по технологии прямого лазерного выращивания из коррозионностойкой стали в кооперации с ФГБУ ВО «СПбГМТУ» и ПАО «Русполимет». Применение аддитивных технологий для серийного изготовления сепарационного модуля позволит сократить время производства в среднем до четырех раз.
«Сейчас предстоит произвести независимую всестороннюю оценку надежности изделия и подготовить прототип к стендовым испытаниям. Надеюсь, что результаты работы помогут уменьшить скептицизм в оценке возможности применения аддитивных технологий в атомном машиностроении», — рассказал руководитель работы — заместитель директора института сварки ЦНИИТМАШ Павел Алексеенок
«Использование аддитивных технологий при изготовлении основных элементов оборудования для объектов атомной энергетики открывает новые горизонты для производства, а приобретение абсолютно нового уровня знаний нашими специалистами, уверен, обеспечит возможность изготавливать изделия в разы быстрее, сохранив при этом качество выпускаемой заводом продукции», — отметил заместитель генерального директора — технический директор АО «ЗиО-Подольск» Михаил Хижов
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