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За время полёта, которое составило более 12 часов, гибридный БВС ZALA 421−16E5G преодолел расстояние более чем в 1130 километров.

Во время полёта отрабатывалась методика одновременного применения аппарата двумя лётными отрядами с новой высокоскоростной системой связи, управления и ретрансляции, реализованной на загоризонтных пунктах управления, находящихся в разных регионах РФ.

Реализация такой системы, где операторы комплекса находятся на удалении до 500 километров от места запуска, снижает расходование ресурсов аппарата, минимизирует человеческий фактор и оптимизирует штат эксплуатирующих подразделений.

В рамках полета были протестированы новейшие разработки в области навигации и интеллектуальной обработки информации, применяемые в комплексах ZALA.

Новая бортовая система визуальной навигации (ВНС). Система не зависит от спутниковой навигации и реализована в замкнутом контуре управления, что позволяет воздушному судну проводить полет в полном радиомолчании, выполняя поставленную задачу, а также обеспечивает многоуровневую защиту против средств радиоэлектронной борьбы. Система показала себя на порядок точнее, чем инерциальная навигационная система.

Также была продемонстрирована новая бортовая система интеллектуальной обработки AIVI. Система AIVI в пассивном режиме обеспечивает автоматическое обнаружение и распознавание объектов с нескольких источников, с обзорностью всей нижней полусферы (360 градусов), что позволяет получать актуальную информацию о количестве и местоположении объектов, изменении обстановки прямо во время полета. Данная система позволяет увеличить площадь обследования БВС в 30 раз, по сравнению со штатными средствами обнаружения, исключая человеческий фактор при поиске интересующих объектов.

Полёт проводился в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.