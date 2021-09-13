В Ульяновске открылся детский технопарк «Кванториум»

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В Заволжском районе Ульяновска, где расположено авиастроительное предприятие «Авиастар-СП», на базе Губернаторского инженерного лицея открылся детский технопарк «Кванториум». Здесь школьники смогут ознакомиться с профессией авиастроителя, сообщили в пресс-службе АО «Авиастар-СП».

В «Кванториуме» обучающиеся будут формировать устойчивые знания и навыки по аэродинамике и конструированию беспилотных летательных аппаратов, программированию роботов, изготовлению деталей и устройств в высокотехнологичной лаборатории прототипирования, а также реализовать свои инновационные проекты в сфере альтернативной энергетики. Обучение будет вестись по пяти направлениям — от хайтек-технологий до робототехники и авиации. Занятия с ребятами будут проводить, в том числе сотрудники авиазавода, рассказали на «Авиастаре».

По словам заместителя директора по персоналу авиапредприятия Вадима Шестакевича, в технопарке будут закладываться не только базовые знания о самолётостроении, но и формироваться сознание будущих авиастроителей.

«Самолёты делаются для людей. И это высокая степень ответственности, интереса и гордости. Завод активно развивает свои производственные программы. Сегодня стоят большие и ответственные задачи по строительству современных воздушных судов. Под реализацию производственных программ ведётся приём новых работников. Поэтому на смену старшему поколению необходимо заблаговременно готовить молодые кадры», — подчеркнул Вадим Шестакевич.

На «Авиастаре» считают, что взаимодействие с инженерным лицеем, профориентационная работа, возможность знакомства с перспективными техническими профессиями, обучение в технопарке «Кванториум» и в высших учебных заведениях позволит «Авиастару» принять на работу специалистов, которые осознанно идут в авиастроение.

В настоящее время авиазавод тесно взаимодействует с профильными вузами. Студенты вовлекаются в решение производственных задач, и выпускники приходят на предприятие уже подготовленными специалистами.

С учениками технопарка «Кванториум» будут встречаться и проводить практические занятия ведущие специалисты завода, руководители и опытные наставники. Также в рамках сотрудничества ребята будут принимать участие в профориентационных мероприятиях, организованных с участием авиазавода в рамках комплексной кадровой программы ОАК.

Для профориентации и подготовки кадров Объединённая авиастроительная корпорация реализует комплексную программу «Авиация будущего», представляющая собой систему мероприятий, направленных на профориентацию, выявление, отбор и привлечение в отрасль талантливых и квалифицированных молодых специалистов. ОАК сотрудничает с детскими технопарками, разрабатывая совместные образовательные курсы. В частности, курс «Аэро» проводится в Кванториумах, а в детском технопарке МГТУ им. Н.Э. Баумана школьники знакомятся с композитными технологиями в авиастроении.