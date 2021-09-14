Новый наклонно-токарный станок «Саста» российского производства

© pikabu.ru

Три года назад станкозавод «Саста» (г. Сасово Рязанской обл.) начал серийное производство линейки токарного оборудования с наклонными направляющими. Это принципиально новые для завода станки, который на протяжении почти 45 лет, в основном, выпускал станки горизонтальной компоновки.

© pikabu.ru

Новая серия оборудования НТ (наклонные токарные) представлена (по возрастанию) моделями НТ250, НТ500, НТ700. Тяжелая модель НТ1000 в настоящий момент находится в опытном производстве.

В данном посте хотелось бы остановиться на самом маленьком, но функциональном и востребованном представителе линейки.

Станок НТ250 — это небольшой токарный обрабатывающий центр с фрезерной функцией, впервые был представлен широкой аудитории весной текущего года на выставке «Металлообработка». Это весьма многофункциональный станок с упором на высокоскоростную обработку, подготовлен для изготовления крупных партий деталей.

С его помощью можно производить детали малого габарита, в основном фланцевого типа. Либо различного рода фитинги, втулки и т. п. , — детали общего машиностроения.

Станок иммет подтверждение о российском производстве в соотетствии с ПП РФ № 719.

© pikabu.ru

Оборудование имеет жесткую цельнолитую чугунную станину, что гарантирует длительную стабильность геометрической точности станка. Станина имеет наклон в 30°, что позволяет обеспечить компактность размеров и облегчает сход стружки.

© pikabu.ru

© pikabu.ru

По запросу на станок устанавливаются различные системы ЧПУ: Fanuc, Siemens и российская система ЧПУ «Мехатроника».

© pikabu.ru

По всем линейным осям станка расположены беззазорные роликовые направляющие качения, которые гарантируют статическую и динамическую жесткость в течение длительного срока эксплуатации. Шпиндель станка собран на четырех конических подшипниках и имеет пониженное биение в осевом и радиальном направлении даже при тяжелых режимах резания. Передача вращения от главного двигателя передается на шпиндель с помощью поликлинового ремня. Ось «С» и приводная функция позволяют производить на токарном станке фрезерные операции, такие как фрезерование, сверление, растачивание, нарезание резьбы метчиком и другие.

© pikabu.ru

© pikabu.ru

Краткие технические характеристики следующие:

• Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной — 500 мм;

• Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом — 210 мм;

• Перемещение по осям X/Z — 215/ 520 мм;

• Максимальная скорость вращения шпинделя — 5000 об/мин;

• Мощность главного двигателя — 15/18,5 кВт;

• Шпиндельная бабка с отверстием — Ø52 (опционально 65) мм;

• Диаметр патрона — Ø210 (опционально 250) мм;

• Скорость быстрых перемещений 30 м/мин, частота вращения шпинделя до 5000 об/мин;

• Точность позиционирования по осям +/- 5 мкм (класс точности П по ГОСТ 8-82).

• 8-ми позиционная револьверная головка VDI40.