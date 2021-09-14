В Свердловской области открыли новую молочную ферму

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В селе Сажино Артинского района Свердловской области открылась молочно-товарная ферма. Комплекс рассчитан на 1,8 тыс. голов с полным циклом выращивания молодняка. Инвестиции в проект составили 1,7 млрд рублей. Аграрный проект «МТФ Ударник» обеспечит создание 21 нового рабочего места.

Соглашение о строительстве фермы было подписано в 2019 году в рамках промышленной выставки «ИННОПРОМ». Участниками инвестпроекта выступили правительство Свердловской области, Уральский банк Сбербанка и ООО «Ударник» в лице агроинвестора Алексея Боброва. На мегаферме обустроили доильный блок с самой большой в УрФО роторно-доильной установкой, коровниками и инженерной инфраструктурой. Также отмечается, что карусельная система надоя будет обеспечивать сокращение трудозатрат и скорости доения. В дальнейшем предприятие рассчитывает получить официальный статус племенного репродуктора.

Средняя зарплата на предприятии будет на уровне 35 тыс. рублей. Планируется, что запуск предприятия будет способствовать развитию Артинского района. Как сообщили в департаменте информполитики региона, в 2021-2024 в селе Сажино появится спортивный стадион, универсальная спортивная площадка и детский сад на 90 мест. Также уже утвержден ремонт дорог, объектов социального значения, а также благоустройство прилегающих территорий.