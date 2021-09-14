В Миасс Челябинской области прибыли новые троллейбусы

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В Миасс поступили новые троллейбусы: два из них прибыли еще в конце августа, два — в среду ночью.В областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что новые низкопольные троллейбусы оснащены для удобства пассажиров Wi-Fi-роутерами и портами для зарядки мобильных устройств.

Новые транспортные средства — низкопольные, оборудованные аппарелью и площадкой для размещения детских и инвалидных колясок. Они оснащены кондиционерами, Wi-Fi-роутерами и кнопками адресного открывания дверей, также в салонах установлены порты для зарядки мобильных устройств.

© media-1obl-ru.storage.yandexcloud.net

© media-1obl-ru.storage.yandexcloud.net