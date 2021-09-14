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Транспорт и логистика

В Миасс Челябинской области прибыли новые троллейбусы

 © media-1obl-ru.storage.yandexcloud.net

В Миасс поступили новые троллейбусы: два из них прибыли еще в конце августа, два — в среду ночью.В областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что новые низкопольные троллейбусы оснащены для удобства пассажиров Wi-Fi-роутерами и портами для зарядки мобильных устройств.

Новые транспортные средства — низкопольные, оборудованные аппарелью и площадкой для размещения детских и инвалидных колясок. Они оснащены кондиционерами, Wi-Fi-роутерами и кнопками адресного открывания дверей, также в салонах установлены порты для зарядки мобильных устройств.

 © media-1obl-ru.storage.yandexcloud.net

 © media-1obl-ru.storage.yandexcloud.net
Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh...ss-pribyli-nizkopolnye-trolleybusy/

общественный транспорт, модернизация, Челябинская область
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