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Группа НЛМК увеличила мощности по производству премиальных марок электротехнической стали

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Новолипецкий металлургический комбинат запустил новый комплекс для лазерной обработки электротехнической трансформаторной стали мощностью 54 тыс. тонн в год. Это четвертая линия для выпуска металла с улучшенными магнитными свойствами на площадках Группы НЛМК.

Лазерная обработка поверхности металла на финальном этапе производства позволяет снизить удельные магнитные потери на 8-10%. Для клиентов это дает возможность производить энергоэффективные трансформаторы в соответствии с растущими требованиями рынка.

Группа НЛМК — единственный производитель трансформаторной стали в СНГ и занимает более 10% мирового рынка. В настоящее время НЛМК строит новый завод по производству трансформаторной стали в Индии, его мощность составит 64 тыс. тонн в год.

https://energyb...teel-2021-09-14

Источник: https://nlmk.com/ru/media-center/ne...ctrical-steels-production-capacity/

Липецкая область, НЛМК, металлургия
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    14.09.2120:59:26

    Важно не просто производить много стали, а стали определенных сортов, обладающих определенными свойствами.

    Сталь это удивительный материал с очень широким спектром примения. Но это требует постоянного развития науки, технолгии и производства.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~21:00 14.09.21
    #1239642
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