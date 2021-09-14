Компания «Биосмарт» внедрила систему контроля доступа по лицу для отельной сети

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Компания «Биосмарт», резидент Технопарка «Университетский» из Свердловской области, внедрила систему контроля доступа по лицу для отельной сети. Проект реализован совместно с Apeiron Space AG — швейцарской компанией специализирующейся в области автоматизации отельных услуг.

Все организовано просто, быстро и надежно: BioSmart Quasar контролирует процедуры доступа входа и выхода, а также пользование услугами — доступ возможен также по запрограммированному мобильному устройству, проход в комнаты — без ключей и карт. Отель узнает своих гостей в лицо и в любой нужный момент открывает перед ними двери номера. Отвечает за это терминал BioSmart Quasar — не только выступающий в качестве предупредительного портье, но и надежного охранника, всегда находящегося на посту.

Биометрические устройства BioSmart сертифицированы на соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации». Устройства включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 878 и соответствуют критериям Минпромторга, предъявляемым к качественной российской электронике.

Надежность устройств подтверждена сертификатами соответствия ГОСТ РФ по СКУД и биометрии, транспортным сертификатом безопасности («сертификатом по 969 Постановлению»), а также европейскими сертификатами СЕ и чешским сертификатом по IV-му классу безопасности.

Идентификация по лицу

Метод заключается в идентификации человека по индивидуальным особенностям лица.

Как происходит идентификация по лицу? Биометрический терминал идентификации по лицу оборудован стереокамерой с адаптивной подсветкой. 3D-технология съемки позволяет с высокой степенью точности зафиксировать черты лица человека при любом уровне освещения и даже в полной темноте. Изображение кодируется в виде математического шаблона и хранится в базе данных.

В дальнейшем терминал идентифицирует человека, сличая черты его лица с шаблонами в базе данных.

Преимущества

Лицо каждого человека неповторимо и имеет больше уникальных особенностей, чем отпечаток пальца. Стереокамера идентифицирует человека абсолютно надежно: она заметит отличия в лицах близнецов и людей любой национальности.

Биометрия по лицу надежно защищает от подлога: в отличие от RFID-карты, лицо нельзя потерять, забыть дома, украсть или передать коллеге.

Лицевой терминал оборудован мощным процессором, поэтому идентификация занимает менее полусекунды.

Распознавание лица происходит бесконтактно — это гигиенично, удобно и абсолютно безопасно для здоровья.

Безопасность

Компания «Биосмарт» выпускает терминалы идентификации по лицу со встроенной защитой против спуфинга — попыток обмануть терминал с помощью поддельного изображения.

Надежный алгоритм «антиспуфинг распознавание лиц» — ноу-хау компании. Он гарантирует, что терминал не отреагирует на фотографию или видео.

Совместные проекты «Биосмарт» с оператором Единой биометрической системы показали, как работает распознавание по лицу на практике. Так, технология распознавания лиц с успехом применяется в системах биоэквайринга. Биометрическое изображение используется для одобрения платежной операции или помогает подтвердить возраст клиента при покупках, имеющих ограничения по возрасту.

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/q1bzcsLTgM8

О компании

Компания «Биосмарт» была создана в 2006 году. Штаб-квартира компании «Биосмарт» расположена в Екатеринбурге. Всего в штате компании — около 50 человек, из них больше половины — R&D-группа. Компания разрабатывает, производит и внедряет высокотехнологичные устройства и программные продукты для идентификации человека по отпечаткам пальцев, рисунку вен ладони и лицу. В референс-листе «Биосмарт» — более 5000 внедрений в 20 странах мира.

«Биосмарт» — это ведущий российский разработчик биометрии в России и один из мировых лидеров в своей отрасли. Биометрические технологии «Биосмарт» используются в СКУД и системах учета рабочего времени. Они помогают защитить ресурсы бизнеса от несанкционированного доступа, а также эффективно организовать рабочий процесс и добиться максимальной отдачи от персонала.

Производство занимает площадь в 10.000 м² и организовано по образцу лучших проектов производств крупнейших поставщиков электроники. В активе компании — собственные цеха, аккредитованная испытательная лаборатория и «чистое производство» для сборки оптических компонентов. Электронные модули устройств «Биосмарт» проходят тщательный контроль качества на каждом этапе производства.

Европейское представительство «Биосмарт» открыто в Праге.

Статус компании «Биосмарт» как одного из безусловных лидеров в сфере разработки и производства биометрических решений подтвержден участием в ведущих отраслевых союзах и экспертных сообществах. «Биосмарт» является членом таких организаций, как:

НП «Русское общество содействия развитию биометрических технологий, систем и коммуникаций» («Русское биометрическое общество»)

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ)

Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт»

Вся продукция компании «Биосмарт» отвечает требованиям международных стандартов качества. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

«Биосмарт» — обладатель собственного патента на полезную модель и изобретение сканера вен ладони на территории России, Европы и США.

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