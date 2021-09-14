Компания «Биосмарт» внедрила систему контроля доступа по лицу для отельной сети
Компания «Биосмарт», резидент Технопарка «Университетский» из Свердловской области, внедрила систему контроля доступа по лицу для отельной сети. Проект реализован совместно с Apeiron Space AG — швейцарской компанией специализирующейся в области автоматизации отельных услуг.
Все организовано просто, быстро и надежно: BioSmart Quasar контролирует процедуры доступа входа и выхода, а также пользование услугами — доступ возможен также по запрограммированному мобильному устройству, проход в комнаты — без ключей и карт. Отель узнает своих гостей в лицо и в любой нужный момент открывает перед ними двери номера. Отвечает за это терминал BioSmart Quasar — не только выступающий в качестве предупредительного портье, но и надежного охранника, всегда находящегося на посту.
Биометрические устройства BioSmart сертифицированы на соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации». Устройства включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 878 и соответствуют критериям Минпромторга, предъявляемым к качественной российской электронике.
Надежность устройств подтверждена сертификатами соответствия ГОСТ РФ по СКУД и биометрии, транспортным сертификатом безопасности («сертификатом по 969 Постановлению»), а также европейскими сертификатами СЕ и чешским сертификатом по IV-му классу безопасности.
Идентификация по лицу
Метод заключается в идентификации человека по индивидуальным особенностям лица.
Как происходит идентификация по лицу? Биометрический терминал идентификации по лицу оборудован стереокамерой с адаптивной подсветкой. 3D-технология съемки позволяет с высокой степенью точности зафиксировать черты лица человека при любом уровне освещения и даже в полной темноте. Изображение кодируется в виде математического шаблона и хранится в базе данных.
В дальнейшем терминал идентифицирует человека, сличая черты его лица с шаблонами в базе данных.
Преимущества
- Лицо каждого человека неповторимо и имеет больше уникальных особенностей, чем отпечаток пальца. Стереокамера идентифицирует человека абсолютно надежно: она заметит отличия в лицах близнецов и людей любой национальности.
- Биометрия по лицу надежно защищает от подлога: в отличие от RFID-карты, лицо нельзя потерять, забыть дома, украсть или передать коллеге.
- Лицевой терминал оборудован мощным процессором, поэтому идентификация занимает менее полусекунды.
- Распознавание лица происходит бесконтактно — это гигиенично, удобно и абсолютно безопасно для здоровья.
Безопасность
Компания «Биосмарт» выпускает терминалы идентификации по лицу со встроенной защитой против спуфинга — попыток обмануть терминал с помощью поддельного изображения.
Надежный алгоритм «антиспуфинг распознавание лиц» — ноу-хау компании. Он гарантирует, что терминал не отреагирует на фотографию или видео.
Совместные проекты «Биосмарт» с оператором Единой биометрической системы показали, как работает распознавание по лицу на практике. Так, технология распознавания лиц с успехом применяется в системах биоэквайринга. Биометрическое изображение используется для одобрения платежной операции или помогает подтвердить возраст клиента при покупках, имеющих ограничения по возрасту.
Видео
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/q1bzcsLTgM8
О компании
Компания «Биосмарт» была создана в 2006 году. Штаб-квартира компании «Биосмарт» расположена в Екатеринбурге. Всего в штате компании — около 50 человек, из них больше половины — R&D-группа. Компания разрабатывает, производит и внедряет высокотехнологичные устройства и программные продукты для идентификации человека по отпечаткам пальцев, рисунку вен ладони и лицу. В референс-листе «Биосмарт» — более 5000 внедрений в 20 странах мира.
«Биосмарт» — это ведущий российский разработчик биометрии в России и один из мировых лидеров в своей отрасли. Биометрические технологии «Биосмарт» используются в СКУД и системах учета рабочего времени. Они помогают защитить ресурсы бизнеса от несанкционированного доступа, а также эффективно организовать рабочий процесс и добиться максимальной отдачи от персонала.
Производство занимает площадь в 10.000 м² и организовано по образцу лучших проектов производств крупнейших поставщиков электроники. В активе компании — собственные цеха, аккредитованная испытательная лаборатория и «чистое производство» для сборки оптических компонентов. Электронные модули устройств «Биосмарт» проходят тщательный контроль качества на каждом этапе производства.
Европейское представительство «Биосмарт» открыто в Праге.
Статус компании «Биосмарт» как одного из безусловных лидеров в сфере разработки и производства биометрических решений подтвержден участием в ведущих отраслевых союзах и экспертных сообществах. «Биосмарт» является членом таких организаций, как:
- НП «Русское общество содействия развитию биометрических технологий, систем и коммуникаций» («Русское биометрическое общество»)
- Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ)
- Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт»
Вся продукция компании «Биосмарт» отвечает требованиям международных стандартов качества. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.
«Биосмарт» — обладатель собственного патента на полезную модель и изобретение сканера вен ладони на территории России, Европы и США.
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14.09.2116:33:30
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